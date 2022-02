Tennis

JEU, SET & MATHS : Bublik a la recette, les Bleus à la peine

Cette semaine, les Français n'ont pas réussi à briller en simple au tournoi de Montpellier. La vedette a été volée par deux Alexander : Bublik à défaut de Zverev, battu pour la 2e fois par le Kazakhstanais. Voici en chiffres les statistiques les plus marquantes de la semaine écoulée entre Montpellier et Cordoba, que vous offrent notre partenaire Jeu, Set et Maths.

