JEU, SET & MATHS - Jannik Sinner dans la droite lignée des Sampras, Nadal et Djokovic

Vainqueur à Anvers, Jannik Sinner n'en finit plus d'épater la galerie. Du haut de ses 20 ans, le jeune Italien a remporté un 4e titre cette saison. Loin d'être anodin quand on sait de grands noms on fait la même chose ces dernières années. Avec notre partenaire Jeu, Set & Maths, retour sur les statistiques les plus marquantes de cette semaine de compétition etre Anvers et Moscou.

00:03:07, il y a 2 heures