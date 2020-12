S'il continue, ce n'est pas pour faire de la figuration. Qu'on se le dise, Andy Murray a toujours de l'ambition et l'a réaffirmé la semaine dernière dans un entretien accordé à la BBC . Malgré son actuelle 122e place mondiale et une hanche qui le gêne encore régulièrement, l'ex-numéro 1 s'est fixé des objectifs élevés pour la saison 2021. Double champion olympique en titre (à Londres en 2012 puis à Rio en 2016), il compte bien tenter de défendre son bien à Tokyo l'été prochain (23 juillet-8 août).

Actuellement 4e meilleur Britannique au classement ATP, Murray ne remplit pas les conditions de qualification pour les Jeux, mais son statut de médaillé d'or pourrait l'aider à y participer. " Si ça se décidait maintenant, je devrais demander une wild-card, et je sais que certaines personnes considèrent que je ne devrais plus en bénéficier ", a-t-il observé. L'intéressé ne semble ainsi pas avoir oublié la polémique consécutive à sa sèche élimination au 1er tour de Roland-Garros par Stan Wawrinka (6-1, 6-3, 6-2).

L'Ecossais avait ainsi bénéficié d'une invitation du côté de la Porte d'Auteuil qui avait été décrié par certains observateurs dont Mats Wilander, consultant pour Eurosport. Le Suédois avait notamment estimé qu'il prenait la place d'un jeune. Au-delà du débat légitime, Murray pourrait améliorer son classement d'ici l'été prochain. Il en est persuadé, il est encore capable de bousculer les meilleurs ponctuellement. "Je n'ai pas oublié comment jouer au tennis. Je me le suis prouvé l'an dernier dans le peu de tournois que j'ai joués en Asie et à Anvers (il avait gagné le titre contre Stan Wawrinka en finale, NDLR), et cette saison à New York. J'ai battu un membre du top 10 lors du Masters 1000 de Cincinnati (Alexander Zverev) délocalisé et plusieurs joueurs du Top 50", a-t-il encore fait remarquer.