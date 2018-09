Jo-Wilfried Tsonga blessé et forfait pour l'Open d'Orléans

Jo-Wilfried Tsonga ne s'en sort pas. Alors qu'il pensait entrevoir la lumière au bout du tunnel, voilà que le Français s'est de nouveau blessé. Résultat, il est contraint à déclarer forfait pour l'Open d'Orléans, où il était tête de série nº1. "Jo-Wilfried Tsonga s’est blessé hier à l’entraînement. Le médecin lui a diagnostiqué ce matin une déchirure des abdominaux", a annoncé ce lundi matin Didier Gerard, directeur du tournoi. "Il vient donc de déclarer forfait", ajoute-t-il.

Voilà donc une bien mauvaise nouvelle pour Tsonga, qui avait effectué son retour à compétition la semaine dernière à Metz après plus de sept mois d'absence. Le tout suite à une opération du ménisque gauche. "Je ne m'inquiète pas trop. Il faut continuer à travailler et retrouver des qualités au fur et à mesure du temps pour essayer d'aller gagner des matches. Il faut que mon corps s'habitue à jouer sous tension. Ça va prendre du temps", avait-il alors confié après sa défaite face à Peter Gojowczyk au premier tour.

Une semaine plus tard, le voilà de nouveau à l'infirmerie. Quand rien ne va...