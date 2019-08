Jour de fête pour Federer et Auger-Aliassime

Les semaines, les mois et les années passent, et il est toujours là. A la lutte pour la deuxième place mondiale avec Rafael Nadal, Roger Federer fête aujourd’hui ses 38 ans. Et sur la toile, cette permanence du Suisse au plus haut niveau a été célébrée par l’ATP et le monde du tennis en général. Reprenant une partie de son discours de finaliste (très) malheureux voici un mois, Wimbledon a ainsi fait un clin d’œil au Suisse qui avait notamment déclaré que "ce n’était pas encore fini à 37 ans".

Le compte Twitter du Grand Chelem anglais a envoyé le message suivant à Federer : "C’est l’anniversaire de notre octuple champion aujourd’hui. Il est temps d’inspirer ceux qui ont 38 ans." A l’entraînement depuis plusieurs jours, le Bâlois a pris la pose avec un gâteau de son sponsor pour l’occasion, mais ne devrait pas trop en abuser puisque son retour à la compétition est programmé à Cincinnati la semaine prochaine. Son retour en tant que membre du Conseil des joueurs, en compagnie de Rafael Nadal, a également été annoncé jeudi, une coïncidence assez frappante ?

Mais Federer n’est pas le seul tennisman célébré par l’ATP : Félix Auger-Aliassime affiche désormais 19 printemps au compteur, soit exactement la moitié de son glorieux aîné. Et le Canadien sera plutôt occupé pour son anniversaire puisqu’il tentera de se qualifier pour les quarts de finale face à Karen Khachanov devant son public de Montréal. De quoi rendre ce jour encore plus spécial, s’il y parvient.