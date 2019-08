Même quand il n’est pas là, Juan Martin Del Potro ne laisse pas indifférent. Dix ans après son sacre new-yorkais, l’ombre du géant de Tandil plane toujours sur le tournoi américain. Car un Grand Chelem sans JMDP, ce n’est pas la même chose.

Opéré en juin dernier de sa fracture de la rotule du genou droit, le 16e mondial était trop court pour participer au Majeur new-yorkais, où il devait défendre les points de sa finale perdue face à Novak Djokovic, mais il s’apprête quand même à revenir rapidement sur le circuit.

Sur son compte Twitter, l’Argentin a confirmé sa participation aux tournois de Stockholm (du 13 au 20) et de Vienne (du 19 au 27) dès le mois d’octobre. L’occasion pour lui de retrouver des sensations et de retenter, encore, de redevenir l’immense joueur qu’il est. Très à l'aise à Stockholm, l'Argentin a déjà remporté deux fois le tournoi suédois en 2016 et 2017.