Kevin Anderson dit stop. Ce mardi, dans un long message diffusé sur ses réseaux sociaux, le joueur sud-africain de 35 ans, qui a enchaîné les blessures ces derniers mois, a annoncé la fin de sa carrière professionnelle. "Aujourd'hui, j'ai pris la décision difficile d'arrêter le tennis. Je pense à tous ceux qui m'ont accompagné pendant ma carrière et qui ont cru à ce gamin venu d'Afrique du Sud pour qu'il réalise ses rêves", a-t-il écrit.

Au cours de sa carrière, Kevin Anderson a remporté sept titres (Johannesbourg, Delray Beach, Winston-Salem, Vienne, New York, Pune et Newport) entre 2011 et 2021. L'ancien numéro cinq mondial a atteint la finale de l'US Open en 2017 et de Wimbledon en 2018 (ndlr : respectivement battu par Rafael Nadal et Novak Djokovic). A partir de 2019, des blessures à un coude et aux genoux l'ont contraint à reculer dans la hiérarchie mondiale.

