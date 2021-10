Le tournoi de Kooyong, étape traditionnelle de préparation à l'Open d'Australie, a été annulé mardi à cause des incertitudes entourant la situation sanitaire à Melbourne. "Avec la grande part d'incertitude ces derniers mois autour des mesures qui seront en place en janvier, il n'a pas été possible de faire en sorte de proposer le meilleur tournoi possible en toute sécurité", a déclaré le directeur du tournoi, Adam Cossar, dans un communiqué.

Le Kooyong Classic n'avait déjà pas pu se tenir en 2021, à cause de la pandémie. Il aurait dû avoir lieu du 14 au 16 janvier 2022, juste avant l'Open d'Australie, prévu du 16 au 30 janvier. Les règles quant à la vaccination des joueurs pour le premier tournoi du Grand Chelem de la saison n'ont pas encore été clarifiées, jetant un doute sur la présence de plusieurs stars dont Novak Djokovic, neuf fois titré à Melbourne. Selon un e-mail du circuit féminin (WTA) révélé dans les médias, les joueuses non vaccinées pourraient y participer moyennant une quarantaine de 14 jours et des tests réguliers.

ATP Vienne De la défense et de la grinta : C'était du très bon Murray pour dominer Hurkacz IL Y A 43 MINUTES

Mais le Premier ministre de l'Etat de Victoria, où se trouve Melbourne, a dit souhaiter que tous les participants aient un schéma vaccinal complet.

Coupe Davis Kyrgios absent de la sélection australienne pour la Coupe Davis IL Y A 2 HEURES