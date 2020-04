Krawietz, d'une victoire en double à Roland en 2019 aux rayons d'un supermarché

ROLAND-GARROS - Vainqueur du tournoi en double en 2019, Kevin Krawietz vit l'arrêt du tennis en travaillant dans les rayons d'un supermarché à Munich. De quoi lui "ouvrir les yeux", comme il l'a raconté au média allemand Der Spiegel.

Il y a près d'un an, il fêtait son titre en double à Roland-Garros. Aujourd'hui, à défaut d'exercer son métier de joueur de tennis professionnel, son sport étant à l'arrêt au moins jusqu'en septembre à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, Kevin Krawietz remplit aujourd'hui les rayons d'un supermarché à Munich, sa ville.

"Depuis quelques semaines, je travaille dans un supermarché discount pour un salaire de 450 euros", confie Krawietz, vainqueur à Roland-Garros au printemps dernier associé à Andreas Mies, au magazine Der Spiegel. "Je trie les étagères, je m'assure que les saucisses et le fromage sont bien approvisionnés et je trie les boîtes vides", décrit-il. "La semaine dernière, j'ai été à la sécurité à l'entrée et j'ai nettoyé des chariots avec du désinfectant", poursuit celui qui continue, grâce à des dérogations spéciales, à aller s'entraîner en salle trois à quatre fois par semaine.

Kevin Krawietz Crédits Getty Images

Le champion "remercie le coronavirus" de lui avoir offert l'opportunité de faire "un travail normal". "Mes collègues sont parfois dans le magasin dès 5h30 pour remplir les rayons", fait remarquer le N.13 mondial en double. Cette immersion dans le monde du travail lui a ouvert les yeux sur la chance qu'il estime avoir d'exercer une carrière de joueur professionnel, et d'avoir fait de sa passion sa profession.

Favorable au fonds de soutien

Même si le joueur de 28 ans rappelle qu'avant ce très bon millésime 2019, marqué également par une demi-finale en double à l'US Open, que "certaines années", il a "fini dans le rouge". "Une fois, j'ai gagné un tournoi en Italie et un peu plus de mille euros en une semaine", se souvient-il. "Mais là-dessus, vous devez déduire les impôts, les frais de voyage, le coach, et il ne vous reste plus grand-chose".

Krawietz est favorable à l'idée d'un fonds de soutien lancée récemment par le N.1 mondial Novak Djokovic afin de soutenir financièrement les joueurs mal classés. "Cela va certainement permettre à un certain nombre d'entre eux de survivre", estime-t-il. "Mais indépendamment du coronavirus, ça serait bien si nous pouvions permettre au joueurs classés au-delà de la 100e place mondiale de mieux vivre".

