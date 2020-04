Kvitova a repris le tennis : "C'est très étrange, je n'ai aucune motivation"

Si les circuits sont à l'arrêt, toutes les joueuses et tous les joueurs ne vivent pas cette période incertaine dans les mêmes conditions. Petra Kvitova fait ainsi partie de ceux qui peuvent déjà reprendre le tennis sur un court depuis que les autorités tchèques ont autorisé la réouverture des installations sportives dans le pays. Mardi, la 12e joueuse mondiale s'est donc entraînée dans son club du Sparta Prague et s'est confiée sur son état d'esprit du moment. Et il n'est pas brillant.

Difficile en effet de bâtir un programme cohérent d'entraînement avec l'accumulation des annulations de tournois, une éventuelle reprise du circuit WTA n'étant prévue que pour la semaine du 13 juillet. "Je ne vais pas jouer sur terre battue parce que Roland-Garros a été reporté. Wimbledon a été annulé, donc il est hors de question de jouer sur gazon. On verra ce qu'il se passera pour le reste de la saison", a constaté Kvitova dans une vidéo diffusée par son club.

Et forcément, le moral en prend un coup. "C'est très étrange, je n'ai aucune motivation, je ne sais pas pourquoi je vais m'entraîner. J'essaie seulement de garder la forme", a encore indiqué la championne. Seul point positif de cette situation grave et incertaine : passer du temps chez soi, chose rare pour une joueuse professionnelle. "J'essaie tourjours de me concetrer sur le côté positif des choses. Je passe mon temps à voyager à l'étranger d'habitude, donc c'est l'occasion de profiter un peu de la maison", a-t-elle enfin tenu à relativiser.