Il ne l'a jamais caché, Nick Kyrgios est un grand fan de Roger Federer. Tennistiquement, le jeu spectaculaire du Suisse lui parle davantage et il l'avait désigné comme le "meilleur de tous les temps" peu importe les chiffres voici quelques mois encore. Mais le temps a fait son oeuvre et l'Australien a changé d'avis. Alors qu'il s'apprête à reprendre la compétition à Indian Wells où il a reçu une invitation, il s'est à nouveau exprimé sur le débat brûlant du "GOAT" ("greatest of all time") dans son podcast "No Boundaries" et penche désormais davantage pour Rafael Nadal.

Laissant les sentiments de côté, il a même exclu Federer de l'équation. "C'est fin pour Roger dans ce débat. Dans les face-à-face, il est dominé par les deux (Nadal et Djokovic, NDLR), vraiment largement. Et comment pourrait-il les battre, même sur gazon désormais ?", a-t-il estimé. Alors que l'on se demande toujours si le Bâlois pourra effectuer un ultime come-back l'été prochain à 41 ans et qu'il ne devrait même pas pouvoir jouer Wimbledon, la remarque semble plus que pertinente.

Kyrgios bluffé par la remontée de Nadal à Melbourne

Restent donc Nadal et Djokovic. Et si Kyrgios a normalisé ses relations avec le Serbe ces dernières semaines, il a été impressionné par l'Espagnol en finale de l'Open d'Australie. "Avant le match contre Daniil Medvedev, j'avais dit que c'était une confrontation horrible pour Rafa. A 3-2, 0/40 pour Medvedev dans le 3e set, je pensais que c'était fini. Et j'ai regardé à nouveau le score deux heures et demie après et j'ai pensé : 'C'est pas possible.' Je n'ai jamais vraiment douté des ressources de Rafa dans sa carrière mais... S'il gagne Roland, il sera incontestablement le GOAT."

En cas de victoire sur la terre battue parisienne, Nadal aurait ainsi 22 titres du Grand Chelem, ce qui lui donnerait deux longueurs d'avance sur ses rivaux et un avantage certain. Mais Novak Djokovic, qui devrait être autorisé à jouer et à défendre son trophée à Paris, ne l'entend vraisemblablement pas de cette oreille.

