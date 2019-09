Kyrgios se paie Rafter

Quand on attaque Nick Kyrgios, mieux vaut s’attendre à une réplique cinglante. Son glorieux aîné Patrick Rafter, deux fois sacré à l’US Open, a pu le constater mardi. L’ancien champion australien avait osé indiquer ne pas comprendre pourquoi son jeune compatriote n’était pas d’ores et déjà suspendu après ses multiples écarts de conduite et sa dernière saillie sur une ATP "corrompue" lors de l’US Open. Qu’à cela ne tienne, Kyrgios lui a vertement répondu mardi sur Twitter.

"C’est probablement parce que quand je joue, les stades sont à guichets fermés, et que les tournois font de l’argent quand je suis dans le secteur, non ? Je ne suis pas surpris que Rafter ait donné son avis sur le sujet, ce type adore mettre à mal ses compatriotes australiens. Toujours aussi pertinent, champion !", a lâché le fantasque Aussie sur Twitter.

Cette sortie montre à quel point les relations entre les deux hommes sont compliquées depuis la fin du mandat de capitaine de l’équipe australienne Coupe Davis de Patrick Rafter en 2015.

Une chose est sûre : Kyrgios ne semble pas avoir lu l’intégralité des déclarations de son aîné puisque ce dernier avait évidemment évoqué l’argument financier. "Il attire les foules, c’est une évidence. Mais le public est-il toujours le facteur le plus important ? Ou essayons-nous d’instaurer un code de conduite auquel les joueurs doivent adhérer ?", s’était aussi interrogé Rafter.

Adoré ou détesté, parfois même les deux à la fois, le cas Kyrgios suscite toujours autant de passion dans le monde feutré de la petite balle jaune.