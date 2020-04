L'ATP confirme l'arrêt du décompte des semaines, Djokovic reste derrière Sampras et Federer

Non, Novak Djokovic ne dépassera pas Pete Sampras. Du moins pas pour l'instant. Le Serbe, qui comptabilise 282 semaines passées tout en haut du classement ATP, a vu ce décompte automatiquement s'arrêter avec cette pause liée au Covid-19. Et les 286 semaines de l'Américain, deuxième dans ce classement derrière Roger Federer et son record de 306 semaines, ne sont donc pas menacées.

"Le gel des classements s'applique aussi aux autres domaines, comme vous pouvez le constater sur la page (du site officiel de l'ATP) dédiée aux semaines passées au premier rang mondial", a ainsi indiqué l'ATP à L'Equipe. A la reprise des compétitions, donc, Novak Djokovic comptera toujours 282 semaines. Pour rappel, le Serbe (10220 points) devance Rafael Nadal (9850 pts) et Dominic Thiem (7045 pts).