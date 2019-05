L'ATP Cup lance son classement des nations

L’ATP Cup prend de l’épaisseur. En même temps que l’actualisation hebdomadaire de la hiérarchie mondiale des joueurs du circuit, l’ATP a lancé lundi un nouveau classement, celui des nations. A moins de huit mois du lancement de sa propre compétition par équipes (du 3 au 12 janvier 2020) – en concurrence avec la phase finale de la nouvelle version de la Coupe Davis en novembre –, elle souhaite ainsi rendre plus clairs les critères de sélection des 24 pays participants.

Pour ce faire, l’ATP s’appuie sur le nombre de points détenus par le meilleur joueur de chaque pays. La Serbie de Novak Djokovic (12355 points) et l’Espagne de Rafael Nadal (7945 points) occupent logiquement les deux premières positions de ce nouveau classement. Les 18 premières nations qualifiées seront connues dès le 13 septembre prochain sur la base de cette hiérarchie. Les six dernières devront se battre jusqu’au 13 novembre.

L'Australie déjà qualifiée

Pour espérer se qualifier, un pays doit avoir au moins deux représentants figurant dans le classement ATP en simple et au moins un troisième classé en simple ou en double. La Grèce de Stefanos Tsitsipas ne répond par exemple pas à ses critères. Les 24 équipes participantes seront réparties en six groupes de quatre. Les trois villes-hôtes australiennes Perth, Brisbane et Sydney accueilleront la première édition de la compétition et donc deux poules chacune.

Chaque opposition entre deux nations donnera lieu à deux simples au meilleur des trois sets et un double avec un super tie-break en guise de troisième set et la règle du no-Ad. A noter enfin que l’Australie, en tant que pays organisateur, bénéficiera d’une invitation pour cette première édition si elle venait à ne pas se qualifier, ne laissant que cinq dernières places à se disputer entre septembre et novembre. Enfin, une nation peut bénéficier d’un classement protégé de son meilleur joueur, c’est actuellement le cas de la Grande-Bretagne d’Andy Murray.

Le Top 24 des nations au 20/05