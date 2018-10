L'automne meurtrier ? Pour eux, la glissade au classement risque d'être sévère

Grigor Dimitrov

Classement actuel : 8e

Points actuels : 3755

Points à défendre : 1625

Il avait été un des principaux acteurs de la fin de saison 2017, décrochant le plus grand titre de sa carrière à l'occasion du Masters de Londres. Mais au lieu de constitue run tremplin, ce sacre au tournoi des Maîtres a constitué un pic pour le Bulgare, dont la campagne 2018 s'est avérée jusqu'ici globalement décevante. Après un début d'année correcte (quart de finale en Australie, finale à Rotterdam, demie à Monte-Carlo), il a même franchement disparu des radars : Dimitrov n'a plus dépassé les quarts de finale d'un tournoi depuis le mois d'avril. Il risque donc gros cet automne.

Installé dans le Top 10 depuis l'été 2017, numéro 3 mondial en début d'année, il va sauf miracle quitter le Top 10 dans les semaines à venir car pour défendre des points au Masters, il faut y retourner et ce ne sera pas son cas. D'autant qu'au-delà du Masters, il avait été solide en octobre, atteignant les demi-finales à Pékin, les quarts à Shanghai et à nouveau la finale à Stockholm. Au total, ce sont 55% de ses points ATP que le Bulgare remet en jeu en un mois et demi...

Grigor Dimitrov, bientôt hors du Top 10?Getty Images

David Goffin

Classement actuel : 11e

Points actuels : 3275

Points à défendre : 1625

Dans son cas, c'est réglé. Mercredi, David Goffin a annoncé qu'il mettait un terme à sa saison à cause de cette blessure au coude qui le fait souffrir depuis plusieurs semaines et qui s'avère plus sérieuse que prévu. Une mise au repos indispensable mais qui, à court terme, va imposer au Belge un recul sensible dans la hiérarchie. Dès lundi prochain, il perdra le bénéfice de son titre à Tokyo, qu'il n'a donc pu défendre. Voilà déjà 500 unités à retirer à son compte points.

Il avait toutefois de la marge et ce débours-là ne devrait pas affecter son classement (11e). Mais avec une demi-finale à Bâle et surtout, bien évidemment, une finale au Masters, le Liégeois avait inscrit de gros points sur le dernier mois de la saison. Il va donc inévitablement descendre au classement, sans doute autour de la 20e place à l'issue de cette campagne 2018, qu'il avait débutée au 7e rang, le meilleur classement de sa carrière.

David Goffin ne rejouera pas en 2018.Getty Images

Jack Sock

Classement actuel : 17e

Points actuels : 1850

Points à défendre : 1545

Pour lui, ce n'est pas une glissade qui s'annonce, mais une véritable chute au fond du précipice. Jack Sock avait fini 2017 en boulet de canon en s'imposant à Bercy dans le dernier Masters 1000 du calendrier, avant d'atteindre les demi-finales du Masters. Soit un pécule de 1400 points lors des deux derniers tournois de l'année. Cette moisson a permis à l'Américain de s'installer dans le Top 10 jusqu'en mars, et de rester dans le Top 20 depuis. Mais l'automne s'annonce terrible pour lui.

C'est bien simple, Jack Sock a traversé l'année comme un fantôme. Il n'a gagné que... six matches sur le circuit principal cette année. Son classement actuel (17e) est trompeur. A la Race, le natif du Nebraska est… 165e, avec à peine 300 points au compteur. Seule bonne nouvelle pour lui, il est assuré d'être dans le tableau principal à Bercy. Mais s'il n'y signe pas un résultat probant, il a la garantie de sortir, non pas du Top 20 ou du Top 50, mais du Top 100. Ce serait une triste première pour l'Américain depuis le mois de mars 2014.

Jack SockGetty Images

Lucas Pouille

Classement actuel : 19e

Points actuels : 1825

Points à défendre : 635

Lucas Pouille fut un bref membre du Top 10 au printemps : il a été 10e mondial l'espace d'une semaine au mois de mars. Espérons qu'il a profité au maximum de ce moment de gloire, car il risque d'attendre avant de tutoyer à nouveau de telles hauteurs. Entre blessures et déceptions, le Nordiste a traîné sa misère cette année. S'il s'accroche encore fébrilement au Top 20, il y est plus que jamais en sursis.

Pouille va entrer dans une zone de turbulences, car son titre à Vienne (500 points) et à un degré moindre son huitième de finale à Paris (90 points) vont l'obliger à remettre sur le tapis environ un tiers de ses ponts. Sachant qu'il est actuellement à l'infirmerie, les prochaines semaines ne s'annoncent pas sous le meilleur jour. Il a toutes les chances de perdre son statut de numéro un français (Gasquet devrait lui passer devant, et Simon voire Monfils pourraient en faire de même). Sauf réaction, il sera autour de la 30e place fin 2018.

Lucas Pouille / US OpenGetty Images

Filip Krajinovic

Classement actuel : 36e

Points actuels : 1222

Points à défendre : 737

Il avait suffi d'une performance, une seule, à Filip Krajinovic pour se poster tranquillement sur des hauteurs qu'il n'avait encore jamais connues. Sa finale surprise à Bercy l'an dernier avait permis au Serbe de bondir de plus de 40 places à l'ATP pour prendre place dans les 40 premiers mondiaux. Il n'en avait plus bougé depuis mais cela pourrait très vite changer.

Entre sa finale parisienne (plus les points des qualifications, dont il était sorti), son titre en challenger à Almaty et son huitième de finale à Moscou, Krajinovic va devoir défendre plus de la moitié de son actuel quota de points. Il risquait de flirter en fin de saison avec la 100e place. Heureusement, il est d'ores et déjà en quarts de finale cette semaine à Pékin. Une bonne façon d'entrer dans cette période compliquée pour lui. Reste qu'à la Race, même en ajoutant ses points de Pékin, il navigue encore seulement autour de la 85e place.

Filip KrajinovicGetty Images

Jo-Wilfried Tsonga

Classement actuel : 75e

Points actuels : 740

Points à défendre : 560

Il est déjà presque miraculeux que Jo-Wilfried Tsonga figure encore aussi "haut" au classement ATP en ayant été éloigné des courts pendant plus de six mois. Cela a été possible parce qu'une grande partie des points du Manceau avait été obtenue à la toute fin de l'année 2017. AU mois d'octobre, il avait enchaîné un titre à Anvers (250 points) et une finale à Vienne (300). Ces 800 points-là lui avaient permis de finir l'année dans le Top 15. Leur perte provoquerait automatiquement une spectaculaire descente au classement.

Pour avoir une idée de ce qui attend JWT d'ici un mois, il suffit de jeter un œil à la Race, qui ne prend en compte que les points engrangés depuis le 1er janvier de l'année en cours. Tsonga y est aujourd'hui 265e. Après une sortie dès le 1er tour à Metz pour sa rentrée, il a été à nouveau contraint de se mettre au repos. Il n'y a donc pas de raisons d'être très optimiste. A moins d'une improbable résurrection, Jo-Wilfried Tsonga va quitter (au moins) le Top 100. Ce sera un petit évènement puisqu'il y a toujours figuré depuis le début du mois de juillet 2007 et son huitième de finale à Wimbledon, qui l'avait révélé.