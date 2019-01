L'autre menace que Djokovic fait planer sur Federer

Novak Djokovic est en mode chasseur, et pas que sur un seul front. En alignant trois titres consécutifs en Grand Chelem ces six derniers mois, le Serbe a recollé sur les talons de Rafael Nadal et Roger Federer. Ses 15 couronnes majeures l'ont replacé à portée de fusil de l'Espagnol (17) et à distance abordable du Suisse (20). Mais à long terme, il pourrait également lorgner un autre record mythique du tennis moderne, celui du nombre de semaines passées à la première place mondiale.

Ce lundi, Djokovic entame sa 236e semaine au pouvoir. Dans la hiérarchie historique, il n'occupe encore que la 5e place. Depuis la création du classement ATP en 1973, quatre joueurs ont été plus souvent numéro un mondial que lui : Jimmy Connors (268 semaines), Ivan Lendl (270), Pete Sampras (286) et Roger Federer (310). Ce dernier s'est attribué ce record en 2012, lors de sa dernière "longue" période de règne. Il semblait alors intouchable, et a encore ajouté huit semaines à son compteur au cours de la saison 2018.

Joueur Pays Semaines 1. Roger Federer Suisse 310 2. Pete Sampras Etats-Unis 286 3. Ivan Lendl Tchécoslovaquie/Etats-Unis 270 4. Jimmy Connors Etats-Unis 268 5. Novak Djokovic Serbie 236 6. Rafael Nadal Espagne 196 7. John McEnroe Etats-Unis 170 8. Björn Borg Suède 109 9. Andre Agassi Etats-Unis 101 10. Lleyton Hewitt Australie 80

Cap sur juin 2020

Avec 74 semaines de marge sur Djokovic, Federer dispose d'un matelas encore conséquent, mais il a deux problèmes. Le premier le concerne directement. A 37 ans et demi, il parait peu probable qu'il puisse à nouveau planer au sommet du classement ATP. Redescendu à la 6e place ce lundi, il semble davantage destiné, d'ici la fin de sa carrière, à être un homme de coups. Federer, par envie comme par nécessité, ne se préoccupera plus du classement. Même s'il a annoncé son intention de jouer sur terre battue en 2019, Federer n'incarne plus une menace à court ou moyen terme dans la course au numéro un. Or, à son âge, le long terme devient par nature hypothétique.

74 semaines représentent un peu plus de 17 mois. Un peu moins d'un an et demi. S'il se maintient sans discontinuer tout en haut du classement, Novak Djokovic rejoindra donc Roger Federer en juin 2020, peu après son 33e anniversaire. Cela peut sembler loin, mais, et c'est là l'autre souci pour l'actuel détenteur du record, l'homme qui le menace a d'ores et déjà la garantie de connaitre une substantielle période de domination.

Grâce à son second semestre de folie en 2018, Nole est passé de la 18e place à la première en quelques mois. Il s'est à nouveau installé au sommet le 5 novembre dernier, il y a donc 13 semaines. Après sa victoire en Australie, et compte tenu du très faible nombre de points qu'il doit défendre sur la première moitié de l'année 2018, il a la quasi-certitude de rester numéro un au moins jusqu'à Roland-Garros. Soit 18 semaines supplémentaires. Au-delà, tout dépendra de sa capacité à maintenir la domination qui est la sienne depuis l'été dernier.

Novak Djokovic, Roger FedererGetty Images

Connors et Lendl dès septembre ?

Dans un premier temps, Novak Djokovic a en tout cas des chances très réalistes de s'installer sur le podium historique. Pour égaler Connors, il a besoin de rester numéro un jusqu'au 16 septembre, dans la foulée de l'US Open. Tout à fait envisageable au vu de son avance actuelle sur son dauphin, Rafael Nadal, et de la marge de progression comptable qui est la sienne dans les prochains mois. Deux semaines de plus (le 30 septembre) et il serait à la hauteur de Lendl. Pour aller titiller Sampras puis Federer, il lui faudra attendre au mieux 2020.

Tout ceci reste évidemment hypothétique. Djokovic peut connaitre une rechute physique ou dans son niveau de performance. Rafael Nadal peut repasser en mode domination ou un membre de la NextGen exploser brutalement pour s'emparer du pouvoir. Mais au vu du contexte actuel, tout ceci ne parait pas plus crédible qu'une nouvelle période hégémonique prolongée de la part du Djoker. Ce record-là, longtemps inaccessible, semble en tout cas une cible réaliste à présent.

Pourtant, le septuple vainqueur de l'Open d'Australie partait de très loin. Lorsqu'il est devenu pour la toute première fois numéro un mondial, en juillet 2011, Roger Federer totalisait déjà 285 semaines au pouvoir. Il n'en a ajouté "que" vingt-cinq depuis. Sur les 396 semaines (du 4 juillet 2011 à aujourd'hui), Novak Djokovic a été aux commandes du classement pendant 236 semaines, soit 60% du temps. Nadal, Federer et Murray se sont partagés le reste. Au-dessus du lot depuis huit ans et demi, Djokovic pourrait bien le devenir aussi à l'échelle de l'histoire l'année prochaine...