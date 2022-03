Comme trop rarement, le tennis parle d'une seule et même voix. Face à l'invasion russe de l'Ukraine, les instances dirigeantes de la petite balle jaune ont décidé de s'engager ensemble. Par l'intermédiaire d'un communiqué et d'une campagne intitulée "Tennis Plays For Peace" ('le tennis joue pour la paix" en français), l'ATP, la WTA, l'ITF et les quatre tournois du Grand Chelem ont annoncé leur soutien aux efforts humanitaires actuellement sur le terrain. Les sept corps gouvernants ont ainsi annoncé mardi une aide financière à hauteur de 100 000 dollars chacune (environ 91 000 euros), soit 700 000 dollars en tout (environ 637 000 euros).

Ces dons ont été envoyés au Fonds global de soutien à la crise ukrainienne (Global Giving's Ukraine Crisis Relief Fund). Et les instances du tennis ont dans la foulée lancé une campagne de levée de fonds auprès des fans et de la communauté du tennis, via la même organisation. Pour illustrer cette initiative, une vidéo avec les voix des Ukrainiens Elina Svitolina et Sergiy Stakhovsky (qui a décidé de rejoindre l'armée de réserve dans son pays) a été publiée sur les réseaux sociaux.

Des rubans aux couleurs de l'Ukraine distribués à Indian Wells

A Indian Wells, des petits rubans aux couleurs de l'Ukraine (jaune et bleu) seront distribués aux joueuses et aux joueurs qui pourront ainsi les accrocher à leur tenue pendant le tournoi. Une manière d'afficher leur solidarité avec le peuple ukrainien et d'appeler à la fin de la guerre. Les engagés sont aussi encouragés à utiliser le hashtag #TennisPlaysForPeace sur les réseaux sociaux.

D'autres intitiatives devraient être annoncées dans les prochaines semaines, ont annoncé l'ATP, la WTA, l'ITF et les quatre tournois du Grand Chelem pour conclure leur communiqué. Il semble que l'appel d'Elina Svitolina voici une dizaine de jours a donc été entendu par la famille du tennis.

