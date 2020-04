La Fédération annonce un "plan de soutien" de 35 millions d'euros

Un "plan de soutien et de relance" de 35 millions d'euros à destination des différents acteurs du tennis français va être développé en réponse aux conséquences de la pandémie de coronavirus, annonce la Fédération française de tennis (FFT) dans un communiqué vendredi. Il "s'adressera aux acteurs confrontés à de sérieuses difficultés économiques consécutives à la crise sanitaire, à savoir les clubs affiliés, les enseignants professionnels indépendants, les joueuses et joueurs français du circuit professionnel, les officiels internationaux et les organisateurs de tournois internationaux français", explique la FFT.

Ce plan, approuvé par le comité exécutif de la FFT vendredi, "mobilisera un montant global de 35 millions d'euros", ajoute-t-elle, sans qu'on sache encore quelles en seront la répartition et les modalités d'attribution. "Le dispositif détaillé sera communiqué à l'issue du comité exécutif du 15 mai 2020", précise la fédération. Le tennis mondial est à l'arrêt depuis début mars et jusqu'à mi-juillet au moins, après notamment le report de Roland-Garros à l'automne et l'annulation historique de Wimbledon, en raison de la pandémie de coronavirus.