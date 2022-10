Tennis

"La next gen a essuyé les plâtres pour la nouvelle génération"

Holger Rune, Lorenzo Musetti et Felix Auger-Aliassime tous trois victorieux le week-end dernier incarnent dans le sillage de Carlos Alcaraz une génération ambitieuse et décomplexée face à la "next gen" incarnée par Tsistsipas, Medvedev ou Rublev. Cette next next gen, moins attendue pour prendre la relève du Big 3, va-t-elle supplanter la génération d’au-dessus ? On en parle dans DiP Impact !

00:06:05, il y a une heure