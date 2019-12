L'Australienne Ashleigh Barty, qui a en 2019 remporté le tournoi de Roland-Garros et s'est hissée au sommet du classement du tennis féminin, a été désignée mercredi joueuse de l'année WTA. Première Australienne numéro une mondiale depuis Evonne Goolagong Cawley en 1976, Ashleigh Barty a remporté le prix avec 82% des votes des médias. Cette saison se termine donc en beauté pour la sportive de 23 ans, qui a remporté quatre titres en 2019, dont son premier titre du Grand Chelem à Roland-Garros ainsi que le Masters à Shenzhen.

Ashleigh Barty a commencé la saison au 15e rang mondial et l'a fini numéro une, avec près de 2.000 points d'avance sur la deuxième, Karolina Pliskova. Son entraîneur, Craig Tyzzer, a été nommé entraîneur de l'année WTA. La Canadienne de 19 ans Bianca Andreescu, qui a remporté l'US Open, a été désignée néophyte de l'année. Le prix de la meilleure progression a été attribué à l'Américaine Sofia Kenin, celui du meilleur come-back à la Suissesse Belinda Bencic et celui de meilleure équipe de double à Timea Babos et Kristina Mladenovic.