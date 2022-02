Tennis

DiP Impact - "La position de Djokovic reste logique, sa situation pourrait être moins catastrophique"

Novak Djokovic s’est exprimé publiquement via une interview donnée à la BBC où il donne plusieurs informations d’importance pour la suite de sa saison : le Serbe ne veut pas se vacciner contre le covid-19 et il est prêt à zapper des grands rendez-vous exigeant un pass vaccinal. Un discours logique, selon Arnaud Di Pasquale et ses comparses de DiP Impact, à écouter en podcast.

00:05:33, il y a 8 heures