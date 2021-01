Seront-ils les nouvelles terreurs du tennis mondial dans quelques années ? Il est encore bien trop tôt pour le dire. Toujours est-il que Toni Nadal Vives et Joan Nadal Vives, respectivement âgés de 17 et 16 ans, espèrent bien marcher sur les traces de leur illustre cousin Rafael. Les deux frères, fils de Toni, l'oncle et ex-coach de l'actuel numéro 2 mondial, se sont signalés samedi en remportant chacun leur premier match en qualifications du tournoi ITF de Manacor organisé dans la Rafa Nadal Nadal Academy.

Lundi, les intéressés retournent au charbon avec à la clé une qualification possible pour le grand tableau du tournoi. Invités par l'organisation, Toni et Joan affrontent respectivement l'Ukrainien Oleg Prihodko et le Slovaque Peter Benjamin Privak. Mais il leur reste du chemin avant de faire à leur tour les gros titres de la presse sportive. Pour assurer leur progression, leur père a déjà fait ses preuves. Seront-ils aussi réceptifs à son enseignement, travailleurs et talentueux que leur cousin Rafa ? C'est toute la question.