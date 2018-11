La Tchèque Lucie Safarova arrêtera sa carrière après l'Open d'Australie

"J'aime toujours le tennis, il me manquera beaucoup. Mais j'ai voulu finir en beauté, le temps est venu". Ces mots sont ceux de Lucie Safarova. Au cours d'un point de presse en marge de la finale de la Fed Cup qui oppose la République tchèque aux Etats-Unis, la joueuse de 31 ans a annoncé qu'elle mettrait un terme à sa carrière après le prochain Open d'Australie.

"Ma carrière a été belle, je suis très contente de tout ce que j'ai réussi", a poursuivi l'ex N.5 mondiale qui ne figure plus cette année dans la sélection de son pays pour la Fed Cup.

" J'ai décidé d'emprunter un autre chemin qui me rendra plus heureuse "

La gauchère tchèque totalise sept titres en simple et quatre sacres en Fed Cup (2011, 2012, 2014, 2015). En double, elle a été sacrée à cinq reprises en Grand Chelem avec l'Américaine Bethanie Mattek-Sands, et a remporté la médaille de bronze aux JO-2016 à Rio, avec sa compatriote Barbora Strycova.

L'actuelle 106e joueuse mondiale a vu l'ultime phase de sa carrière compliquée par des soucis de santé, provoqués selon elle surtout par "le stress" et "les voyages incessants". "C'est pourquoi j'ai décidé d'emprunter un autre chemin qui me rendra plus heureuse", a-t-elle confié. "Avec le tennis, j'ai parcouru pas mal de pays mais maintenant, je voudrais aussi les connaître", a indiqué Safarova.