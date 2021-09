Leur association avait fait l'événement il y a quatre ans. Pour l'inauguration de la Laver Cup en 2017, Roger Federer et Rafael Nadal avaient joué côte-à-côte en double sous les couleurs de la Team Europe. Le week-end dernier, lors de la quatrième édition, ni le Suisse, ni l'Espagnol n'étaient en état de jouer mais ils ont tout les deux regardé l'épreuve de près : le premier sur place avec ses béquilles et le second à distance devant sa télévision. Et visiblement, il tarde au Majorquin de pouvoir à nouveau jouer. Dans une story sur son compte Instagram, il a félicité ses "coéquipiers" européens, avant de lancer une proposition à son vieux rival.

Dimanche, Nadal a ainsi envoyé un message accompagnant une vidéo de promotion de la prochaine édition de la Laver Cup à l'O2 Arena de Londres en 2022. "Roger, un double l'année prochaine ?", a-t-il posté. Le "Big 3", du moins le duo Federer-Nadal, pourrait donc bien être de retour dans la compétition-exhibition lancée par le Suisse et son agent Tony Godscick.

Au-delà du clin d'oeil sympathique, l'initiative de l'Espagnol en dit long sur son attachement à l'événement et surtout sur son désir intense de come-back. Il y a fort à parier que bien des amateurs de tennis l'espèrent aussi.

