La Team World peut toujours rêver de remporter sa première Laver Cup à son 5e essai. Alors que les joueurs de John McEnroe avaient été distancés samedi par la Team Europe menée par un Novak Djokovic en grande forme, Jack Sock et Félix Auger-Aliassime ont triomphé sur le fil dans le double d'ouverture du dimanche contre Andy Murray et Matteo Berrettini (2-6, 6-3, 10/8). Or, pour cette dernière journée, chaque victoire rapporte trois points et le bilan est donc désormais de 8-7 en faveur des Européens. Conséquence : la formation qui gagnera deux des trois derniers matches enlèvera le trophée.

