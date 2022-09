Pendant de nombreuses années, la tornade du big four (Federer, Nadal, Djokovic et Murray) s’est abattue sur le tennis mondial. Evidemment, les trois étaient présent côte-à-côte pour dire adieu à Roger à l’occasion de la Laver Cup. Une dernière en beauté et en émotion pour tout le monde dont Andy Murray. "Roger méritait cette soirée, et c’était super spécial d’avoir tous ces gars là qui regardaient depuis le bord du court, la soirée était vraiment extraordinaire" glissait-il en conférence de presse pendant la compétition.

Interrogé dans la foulée sur sa future retraite, l’ancien numéro 1 mondial a tenu à montrer qu’il était encore là sur le circuit. "Je n’y pense pas vraiment pour le moment. Je joue encore et je me sens bien physiquement contre les meilleurs joueurs. Je dois juste commencer à transformer ces défaites et ces matchs serrés en victoires. C’est aussi simple que cela" poursuivait-il.

Même si la retraite n’est donc pas à l’ordre du jour, l’actuel 47e du classement ATP sait en tout cas qu’il ne dira pas adieu au monde du tennis de la même manière que Federer vient de le faire. "Je ne mérite pas des adieux comme ça. Je ne vais pas faire un match d’adieu. J’annoncerai probablement mon dernier événement, mais je ne sais pas quand ce sera le cas", déclarait-il.

