Ad

L'épreuve se déroulera à l'O2 Arena de Londres (Angleterre). Le vendredi, le premier simple se tiendra à 14h (heure française) puis sera suivi du deuxième simple. Le troisième simple démarrera à 20h. Ainsi, le double, où on pourrait voir Roger Federer , n'aura pas lieu avant 21h30.

Laver Cup Federer en paix avec sa décision : "Finir avec Rafa, ce serait unique" IL Y A 3 HEURES

Sur quelle chaîne regarder les adieux de Roger Federer lors de la Laver Cup ?

Comme depuis la première édition de la Laver Cup, l'épreuve sera à suivre en intégralité sur beIN Sports du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2022.

Quand sera le dernier match de Roger Federer ?

Blessé à un genou depuis plusieurs années, le vainqueur de Roland-Garros 2009 ne sera pas en mesure de jouer en simple. "C'est impossible", a-t-il lâché. Cependant, Roger Federer pourrait être aligné en double vendredi soir. "C'est un évènement que je ne voulais pas perturber mais, dans le même temps, je connais mes limites et j'ai demandé à Bjorn (Borg, capitaine de l'équipe européenne) si c'était possible de ne jouer qu'un double, et donc ce serait le vendredi soir", a précisé l'ancien numéro un mondial.

La légende du tennis espère pouvoir faire équipe avec son plus grand rival, Rafael Nadal. "Ce serait un rêve absolu", a-t-il notamment déclaré.

Quel est le programme de la Laver Cup ?

Le vendredi 23 septembre : trois matchs en simple et une rencontre en double (premier match à 14h, le deuxième match dans la foulée, le troisième simple à 20h puis le double dans la foulée)

Le samedi 24 septembre : trois matchs en simple et une rencontre en double (premier match à 14h, le deuxième match dans la foulée, le troisième simple à 20h puis le double dans la foulée)

Le dimanche 25 septembre : un match en double puis trois rencontres en simple (premier match à 13h suivi des trois dernières rencontres)

Qui participera à la Laver Cup ?

Cette compétition oppose une équipe européenne face au reste du monde. Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Andy Murray et Matteo Berrettini (remplaçant) représenteront la team Europe coachée par Björn Borg (capitaine) et Thomas Enqvist (vice-capitaine). L'équipe monde sera composée de la façon suivante : Frances Tiafoe, Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex de Minaur, Jack Sock, Tommy Paul (remplaçant), John McEnroe (capitaine) et Patrick McEnroe (vice-capitaine).

Laver Cup "C'est impossible" : Federer ne jouera pas en simple IL Y A 16 HEURES