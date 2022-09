Je ne jouerai pas en simple, c’est impossible, a-t-il déclaré Je pense que je vais jouer vendredi soir le double." Au mieux, on verra une dernière fois Roger Federer dans un match de double. Mais pas en simple. Arrivé à Londres mardi pour disputer sa dernière compétition officielle à l'occasion de la Laver Cup, le Suisse, qui a annoncé sa retraite jeudi dernier , a pourtant été agréablement surpris par ses sensations à l'entraînement. Pas au point de pouvoir disputer un match en simple, cependant. ", a-t-il déclaré aux médias suisses

Ad

Federer espère pouvoir faire équipe à cette occasion avec son plus grand rival, Rafael Nadal. "Ce serait un rêve absolu, a-t-il dit. Je trouve que j’arrive à jouer à un niveau acceptable mais il y a longtemps que je n’ai pas fait de vrai match, ça va jouer à fond et la pression sera forte. Mais si je ne joue pas, ce ne sera pas un problème. L’essentiel est que je puisse remercier les fans et qu’eux puissent me voir."

Tennis La question qui fâche : La retraite de Federer met-elle fin à l'âge d'or du tennis ? IL Y A 42 MINUTES

"Mon genou ne me lâchait pas…"

Ce jour n'était pas simple, j'étais très ému, a-t-il raconté Au moment de l'annonce, c’étaient davantage mes parents et Mirka qui étaient touchés, moi j'étais un peu plus relax. Après j'ai eu une larme ou deux mais je suis heureux et content d'avoir fait le pas. Je suis très soulagé et content d'avoir eu la carrière que j'ai eue". Le Suisse n'a pas caché une forme de soulagement depuis l'annonce de sa retraite. Il est revenu sur cette journée si particulière. ", a-t-il raconté au média RTS. ".

Federer-Roddick à Melbourne 2007 : "Entre démonstration et récital de piano"

Federer a surtout précisé pourquoi il avait pris cette décision. Et expliqué que ce genou récalcitrant a finalement eu raison de sa volonté de reprendre à la compétition. "Mon genou ne me lâchait pas, je ne progressais pas suffisamment bien, et puis j'ai eu le résultat d'un scanner pas très satisfaisant, je me suis alors dit que c'était fini. Honnêtement, je n'avais plus envie", a déclaré l'homme aux vingt titres en Grand Chelem. Ce même genou qui l'avait tenu éloigné des courts depuis son dernier match, un quart de finale perdu à Wimbledon en 2021.

J'aimerais organiser une exhibition avec les joueurs de mon choix, et j'espère réaliser cela dans les 6 prochains mois, a-t-il indiqué. Moi-même je ne sais pas précisément de quoi sera fait mon futur, mais j'aimerais ne pas complètement m'éloigner de ce sport qui m'a tout donné." Le Suisse a aussi évoqué son avenir et son intention de rester dans le milieu de tennis. ", a-t-il indiqué.." Et que lui a magnifié

5'30'' de pur bonheur : quand Federer régale à travers le monde

ATP Metz Débuts réussis pour Simon, tombeur facile de Goffin IL Y A 4 HEURES