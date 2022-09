Son dernier rêve de joueur de tennis va se réaliser. Cela ne faisait pas beaucoup de suspense puisque Roger Federer est à l'origine de la création de la Laver Cup avec son agent Tony Godsick, mais l'information a été officialisée : le Suisse jouera le dernier match de sa carrière avec Rafael Nadal à ses côtés en double. Le programme de la première journée de compétition ce vendredi a ainsi été dévoilé. Ce dernier tour de piste face à la paire américaine composée de Frances Tiafoe et Jack Sock conclura les hostilités après trois premiers simples entre l'équipe européenne de Björn Borg et celle du reste du monde de John McEnroe.

Ad

Laver Cup Dates, chaîne TV, direct... Quand et où voir les adieux de Federer IL Y A UN JOUR

"Ce serait unique que je finisse avec Rafa. Ce serait un super message pour le tennis et au-delà", avait-il considéré mercredi en conférence de presse. Roger Federer a donc vu son souhait exaucé. Trois des quatre membres de l'ancien "Big 4" du tennis mondial réuni dans la Team Europe entreront ainsi en action dès le vendredi dans l'O2 Arena de Londres. Car avant les adieux du Bâlois associé au Majorquin, Andy Murray disputera le troisième simple de la journée contre Alex de Minaur.

Djokovic pour les coacher ?

Seul Novak Djokovic sera donc cantonné au banc ce vendredi. Il y a donc fort à parier qu'il sera sollicité en simple et en double samedi et dimanche. En attendant, le Serbe sera bien présent pour encourager ses vieux compères, voire leur donner des conseils aux changements de côté. Une image comme seule la Laver Cup peut actuellement en produire.

A noter que les petits jeunes de la formation européenne, Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas (respectivement numéros 2 et 6 mondiaux), lanceront les hostilités respectivement face à Jack Sock et Diego Schwartzman. Pour rappel, chaque victoire attribuera un point à l'équipe concernée vendredi, deux points samedi et trois points dimanche. La première des deux formations à avoir atteint la barre des 13 points l'emportera. Lors des quatre premières éditions, la Team Europe l'a toujours emporté.

Laver Cup Federer en paix avec sa décision : "Finir avec Rafa, ce serait unique" HIER À 10:40