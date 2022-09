"Oui, j'ai plein de souvenirs… mais je ne suis pas sûr que j'aie le droit de le dire face caméra ou pas". Dès sa première phrase, Andy Murray a dévoilé un large sourire. Car l'Ecossais n'allait pas laisser partir Roger Federer sans dévoiler ce qu'il a fait vivre à certains dans l'intimité du vestiaire. Interrogé par Eurosport, il a d'abord tenu à insister sur le fait que le Suisse faisait l'unanimité sur le circuit.

"Il est super populaire, très apprécié de tous les autres joueurs, a reconnu Murray, qui défiera Alex de Minaur avant que le double Federer-Nadal n'entre en piste à Londres. En fait, il est toujours hyper sympa. Mais… Il est très, très bruyant !"

"Il fait vraiment beaucoup de bruit lorsqu'il est dans le vestiaire, continue-t-il. Il regarde souvent les matches mais il le fait en criant et en hurlant devant la télé. Clairement, ce n'est pas quelque chose auquel vous vous attendez quand vous pensez à lui". Une indiscrétion facilement vérifiable.

En 2016, une image de Roger Federer au vestiaire avait fuité lors de l'Open d'Australie. Alors que Lauren Davis et Maria Sharapova s'affrontaient à Melbourne et offraient au public australien un rallye dingue, le Suisse regardait le match depuis les vestiaires aux côtés de Grigor Dimitrov. Et sa réaction illustre parfaitement ce que reproche Murray au maestro. Mais quand on est passionné, on est forcément pardonné…

