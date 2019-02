Laver Cup : Federer et Borg ont lancé officiellement l'édition 2019 à Genève

Et revoilà Roger Federer. Près de trois semaines après son élimination surprise en huitièmes de finale de l'Open d'Australie au terme d'une belle empoignade avec Stefanos Tsitsipas, le Bâlois a fait son retour sur la scène publique. S'il faudra encore patienter pour le revoir sur un court à la fin du mois de février à Dubaï, il s'est offert un agréable bain de foule ce vendredi à Genève pour le lancement officiel de la troisième édition de son bébé : la Laver Cup.

Accompagné par Björn Borg, l'ex-champion suédois capitaine de l'équipe européenne, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem a été accueilli en grandes pompes au Palais Eynard par le maire de la ville suisse Sami Kanaan. Cette promotion classieuse de l'événement a aussi permis la réalisation d'une belle opération commerciale, puisque tous les billets mis en vente pour l'occasion sont partis en deux heures. Les acquéreurs ont dû débourser au minimum la coquette somme de 258 francs suisses (soit 227 euros).

Nadal, une caution majeure

A ce prix, l'obligation de proposer un spectacle de qualité avec des matchs au cours desquels les joueurs se donnent à fond est réelle. Et Borg et Federer possèdent déjà un atout de poids dans leur manche dans cette optique. "Je sais que Rafael Nadal jouera à mes côtés au sein de l'équipe européenne et ça me rend plus confiant. C'est un super type, super professionnel, un formidable joueur d'équipe et un leader naturel", s'est enthousiasmé Roger Federer. Le Majorquin, déjà présent pour la grande première de l'épreuve, sera donc de retour. L'actuel numéro 1 mondial Novak Djokovic y avait, quant à lui, pris part l'an dernier.

Vidéo - Laver Cup - Djokovic allume son partenaire Federer au filet 00:24

Le joueur suisse de 37 ans, organisateur de l'événement avec le soutien notable des fédérations australienne et américaine de tennis, espère bien surfer sur le succès des deux éditions précédentes à Prague et à Chicago. "On s'est vite rendu compte qu'il ne s'agissait pas que d'une simple exhibition. Tous les joueurs voulaient gagner à tout prix. Quand tu joues pour Björn Borg, pour Rafael Nadal ou pour Novak Djokovic, la pression est bien là. Le public genevois va vite le comprendre", a-t-il affirmé.

Double tenant du "titre" avec l'équipe européenne, Federer aura aussi l'avantage cette année de se produire dans son pays natal, dans la salle du Palexpo de Genève qu'il connaît bien pour y avoir disputé deux rencontres de Coupe Davis avec la Suisse en 2014. Si l'intérêt sportif de l'événement laisse toujours perplexe de nombreux observateurs, le Bâlois a bien mené sa barque sur le Lac Léman, en parfait businessman.