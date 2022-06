La petite entreprise de Roger Federer et son agent Tony Godsick ne connaît pas la crise. Alors que la prochaine Laver Cup qui mettra en scène le retour du Suisse à la compétition à l'O2 Arena de Londres (23-25 septembre) s'annonce déjà comme un événement , les éditions suivantes se préparent déjà. L'organisation de l'épreuve a ainsi dévoilé mercredi qu'elle poserait ses valises à Vancouver en 2023 et à Berlin en 2024.

La Laver Cup continue ainsi de respecter la règle qu'elle s'est imposée : une organisation alternée dans une ville d'Europe et du reste du monde pour créer une ambiance domicile-extérieur pour les deux équipes, s'inspirant du modèle de la Ryder Cup en golf. A noter que ces deux nouvelles destinations mettent en scène des pays qui n'avaient pas accueilli l'événement jusqu'ici : le Canada et l'Allemagne.

L'innovation concerne surtout le pays censé représenter "le reste du monde" puisque seuls les Etats-Unis avaient été sollicités précédemment (Chicago en 2018 et Boston en 2021). A noter par ailleurs que l'on connaît déjà une partie de la composition des équipes. Outre Roger Federer et Rafael Nadal qui se retrouveront dans la "team Europe", Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz et Diego Schwartzman ont déjà été choisis par leur capitaine John McEnroe pour leur faire face dans la "team World".

