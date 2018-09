Laver Cup : La paire Federer/Zverev défaite, la Team World passe en tête

Changement de leader. Le Reste du monde a pris pour la première fois les commandes dans la Laver Cup face à l'Europe dimanche à Chicago, à la faveur de la victoire en double des Américains John Isner et Jack Sock face au Suisse Roger Federer et à l'Allemand Alexander Zverev 4-6, 7-6 (7/2), 11/9. "Team World" mène désormais 8 à 7 alors qu'elle a compté jusqu'à six points de retard samedi (7-1).

L'issue de cette deuxième édition de la Laver Cup, épreuve par équipes opposant sur invitation les meilleurs joueurs du monde, se décidera à l'issue des trois derniers simples. Le Suisse Roger Federer, organisateur de cette épreuve inspirée de la Ryder Cup en golf, doit affronter l'Américain John Isner.

Zverev sera ensuite opposé au Sud-Africain Kevin Anderson, puis le Serbe Novak Djokovic affrontera, si besoin, l'Autralien Nick Kyrgios. La première équipe qui atteint 13 points remporte l'épreuve. Chaque victoire lors de cette troisième et dernière journée rapporte trois points, contre un vendredi et deux samedi. L'Europe avait remporté en 2017 à Prague la première édition sur le score de 15-9.

Les résultats de dimanche:

Reste du monde - Europe 8 - 7

John Isner/Jack Sock (USA) battent Roger Federer/Alexander Zverev (SUI/GER) 4-6, 7-6 (7/2), 11/9

A venir:

Roger Federer (SUI) - John Isner (USA)

Alexander Zverev (GER) - Kevin Anderson (RSA)

Novak Djokovic (SRB) - Nick Kyrgios (AUS)

Déjà joués:

Vendredi

Grigor Dimitrov (BUL) bat Frances Tiafoe (USA) 6-1, 6-4

Kyle Edmund (GBR) bat Jack Sock (USA) 6-4, 5-7, 10/6

David Goffin (BEL) bat Diego Schwartzman (ARG) 6-4, 4-6, 11/9

Kevin Anderson/Jack Sock (RSA/USA) battent Novak Djokovic/Roger Federer (SRB/SUI) 6-7 (5/7), 6-3, 10/6

Samedi

Alexander Zverev (GER) bat John Isner (USA) 3-6 7-6 (10/8), 10/7

Roger Federer (SUI) bat Nick Kyrgios (AUS) 6-3, 6-3

Kevin Anderson (RSA) bat Novak Djokovic (SRB) 7-6 (7/5), 5-7, 10/6

Nick Kyrgios/Jack Sock (AUS/USA) battent David Goffin/Grigor Dimitrov (BEL/BUL) 6-3, 6-4

NB1: une victoire vaut un point la première journée, deux points la deuxième journée et trois points la troisième journée.

NB2: en cas d'égalité une manche partout, le troisième set se joue sous la forme d'un jeu décisif en dix points.