Tennis

Laver Cup - Roger Federer : "La rééducation se passe vraiment bien, je n'ai pas eu de contre-temps"

LAVER CUP - En marge de la Laver Cup (24-26 septembre), Roger Federer a donné de ses nouvelles à la suite d'une troisième opération du genou droit. Le Suisse est en pleine rééducation et espère rejouer au tennis le plus vte possible même s'il ne se donne pas de date précise. Il profite de ce moment pour passer du temps avec sa famille.

00:00:56, il y a 21 minutes