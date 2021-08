Les futurs spectateurs de la 4e édition de la Laver Cup savent désormais à peu près ce qui les attend. Après l'équipe européenne mercredi , c'est la formation du reste du monde (ou "Team World") qui a été officiellement annoncée jeudi. Pour faire face à Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini et Casper Ruud, John McEnroe a ajouté Nick Kyrgios, Reilly Opelka et John Isner à sa sélection déjà composée de Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime et Diego Schwartzman. Tout ce beau monde jouera du 24 au 26 septembre dans un TD Garden de Boston qui devrait être à guichets fermés, sauf éventuelle aggravation de la situation sanitaire.

Déjà victorieuse des trois premières éditions, l'équipe européenne (ou "Team Europe") de Björn Borg partira favorite puisque cinq de ses six joueurs font partie du Top 10 (et que Casper Ruud est 11e mondial). Dans la "Team World", seul Denis Shapovalov appartient lui aussi à cette élite, mais les géants américains Opelka et Isner, respectivement finaliste et demi-finaliste du Masters 1000 de Toronto, ont montré qu'ils étaient en grande forme ces derniers temps. Sur dur indoor, leur service devrait faire des ravages et ménager le suspense, comme le format de l'épreuve.

A noter que Roger Federer, à l'origine de la création de la Laver Cup en 2017, ne sera pas au rendez-vous cette fois, nouvelle opération du genou droit oblige. C'est également le cas de Dominic Thiem, intialement prévu, qui a mis fin à sa saison à cause d'une blessure au poignet droit.

