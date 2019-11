Le tennis sur Eurosport : 2019, année de tous les records

Après 38 semaines de tournois, plus de 2200 heures de live sur E1 et E2, Eurosport se félicite d’une première saison exceptionnelle ayant permis de réunir de nombreux fans autour de l’offre Home of Tennis :

Records d’audience pour les 3 tournois du grand Chelem

Roland Garros, Australian Open et US Open : Les 3 tournois du Grand Chelem diffusés sur Eurosport auront respectivement réalisé leur meilleure édition sur les chaînes Eurosport depuis 2015* et atteint des niveaux records sur le site Eurosport.fr.

Meilleure audience pour un match de tennis sur Eurosport

A l’occasion des 8es de finale du tournoi de Roland Garros, le match opposant Nishikori à Paire aura réuni une moyenne de 243 000 téléspectateurs, marquant sur les chaînes Eurosport le record d’audience pour un match de tennis depuis 2015*.

Vidéo - Ce fut une guerre d'usure et Paire l'a perdue : les temps forts de sa défaite face à Nishikori 02:59

Rolex Paris Masters, tournoi le plus suivi de la saison ATP

Le Masters 1000 parisien aura été le tournoi le plus suivi du circuit ATP** avec près d’1.5 million de téléspectateurs en contact sur les chaînes Eurosport tout au long de la semaine.

Record d'audience pour un match du circuit ATP

La finale de rêve du Masters de Madrid opposant Djokovic à Tsitsipas a enregistré la meilleure audience pour un match du circuit ATP** avec 164 000 téléspectateurs de moyenne.

Vidéo - Tsitsipas a fait de son mieux mais Djokovic avait réponse à tout 03:18

Eurosport.fr, media tennis incontournable

Tout au long de la saison, Eurosport.fr aura été le premier media digital de l’univers tennis proposant des centaines de contenus pour près de 3 millions de vidéos vues, permettant aux fans de suivre minute par minute les exploits des champions et l’actualité mondiale du circuit ATP.

Eurosport clôture une saison qui aura permis de suivre le meilleur du tennis mondial accompagné de l’expertise inégalée des grands noms de l’équipe de consultants de la chaîne : Arnaud Clément, Nicolas Escudé, Paul-Henri Mathieu, Marion Bartoli, Patrick Mouratoglou, Cédric Pioline, Henri Leconte, John McEnroe, Arnaud di Pasquale, Boris Becker, Barbara Schett, Camille Pin, Jean-Paul Loth et Mats Wilander.

Rendez-vous dès la saison prochaine pour retrouver le meilleur du tennis sur Eurosport !

Source : Médiamétrie - Médiamat Editeurs

* Année de l’accord de distribution exclusive avec le groupe CANAL+.

** Hors tournoi du Grand Chelem.

Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles en exclusivité avec CANAL+, hors opérateurs locaux et Eurosport Player.