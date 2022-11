10. Daniil Medvedev - Félix Auger-Aliassime

Tournoi : Open d'Australie

Tour : Quart de finale

Vainqueur : Daniil Medvedev

Score : 6-7, 3-6, 7-6, 7-5, 6-4

Novak Djokovic absent, Rafael Nadal tout juste de retour à la compétition, quand débute l'Open d'Australie en janvier dernier, le favori et le patron portent le même nom : Daniil Medvedev. Le Russe n'est pas encore numéro un mondial mais après son titre à l'US Open quatre mois plus tôt, il a changé de dimension. Le Russe, pas encore privé de son drapeau, est à son sommet. Tout ceci file presque un coup de vieux tant, à l'issue de cette saison 2022, il a reculé dans la hiérarchie. A Melbourne, il a été accroché par Kyrgios puis Cressy, mais rien à voir avec ce qui l'attend lors de son quart de finale contre Félix Auger-Aliassime.

Lors de l'US Open précédent, le Canadien avait paru tout petit sur le court Arthur-Ashe à l'occasion de sa première demi-finale majeure contre ce même Medvedev. Mais à 21 ans, on sent le protégé de Frédéric Fontang tout près de franchir un gros cap. Cette fois, sur la Rod Laver Arena, il est bien à sa place. Confiant, agressif, audacieux. Sûr de lui. FAA remporte les deux premiers sets et il n'y a rien à dire. Le boss sur le court, c'est lui. Après le gain de la troisième manche au jeu décisif, Daniil Medvedev se retrouve même à un point de la sortie dans la quatrième à 4-5, 30-40.

Une première autoritaire et Medvedev a sauvé une balle de match face à Auger-Aliassime

Là, le Moscovite sort et sert le grand jeu en claquant sa première balle la plus rapide de la soirée, à 213 km/h. Pas de regrets pour Auger-Aliassime sur cette balle de match. C'est peut-être au début du troisième set, lorsqu'il a bénéficié d'une balle de break pour enfoncer définitivement le clou qu'il a loupé le coche. Medvedev arrache une manche décisive puis redevient le patron au cours de celle-ci pour se faufiler en demi-finale après 4h42 d'un superbe duel. Quatre jours plus tard, en finale, le scénario sera totalement inversé pour Daniil Medvedev lors de la finale. Mais ça, c'est une autre histoire...

Medvedev est revenu de l'enfer : sa victoire épique contre Auger-Aliassime en vidéo

9. Carlos Alcaraz - Frances Tiafoe

Tournoi : US Open

Tour : Demi-finale

Vainqueur : Carlos Alcaraz

Score : 6-7(6), 6-3, 6-1, 6-7(5), 6-3

Pouvait-il en être autrement ? Un an après s'y être révélé à la face du monde, Carlos Alcaraz est allé chercher le premier titre en Grand Chelem de sa carrière à Flushing Meadows qu'il a électrisé de tout son enthousiasme, son explosivité et sa fougue. Et plus que sa finale gagnée face à Casper Ruud en quatre sets comme un vieux briscard, c'est son parcours en seconde semaine qui l'a d'ores et déjà fait entrer dans la légende du jeu.

Car en trois matches à chaque fois remportés au bout des cinq sets, "Carlitos" est devenu du haut de ses 19 ans le roi des nuits new-yorkaises. L'exploit fut aussi renversant physiquement que tennistiquement. Et si cette demi-finale face à Frances Tiafoe n'a pas atteint l'intensité démentielle du quart contre Jannik Sinner dont nous reparlerons, elle a plus que valu le détour. Car elle a consacré une opposition de styles des plus spectaculaires et ce dans une ambiance survoltée.

Il avait pourtant fait des miracles : la fantastique balle de match sauvée par Tiafoe

Conquis par le prodige espagnol, le public n'en espérait pas moins le triomphe de son chouchou "Big Foe". Premier Américain depuis 16 ans à atteindre le dernier carré à l'US Open, il a démarré sur les chapeaux de roue en arrachant le tie-break du premier set. Invincible dans l'exercice au cours de la quinzaine, il récidive dans la quatrième manche pour le plus grand bonheur de ses fans. Entre-temps, la machine espagnole s'est mise en route, s'adjugeant avec une grande autorité les deuxième et troisième sets.

Pour tout dire, Alcaraz semblait même parti pour plier l'affaire en quatre actes, si Tiafoe ne s'était pas révolté avec panache. Ce dernier a ainsi refait un break de retard avant d'écarter une balle de match d'une contre-amortie sublime à 5-4 contre lui. Plus solide mentalement que jamais pour s'offrir un 5e set, l'Américain, tombeur de Rafael Nadal en 8e (le seul à avoir battu le Majorquin sur le court en Grand Chelem en 2022), croit plus que jamais en son étoile. Mais trop fort, Alcaraz finit par briser son rêve.

Du très grand tennis, un sacré combat : les meilleurs moments d'Alcaraz - Tiafoe

8. Rafael Nadal - Taylor Fritz

Tournoi : Wimbledon

Tour : Quart de finale

Vainqueur : Rafael Nadal

Score : 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4)

Rafael Nadal personnifie la résilience. Le goût pour le combat jusqu'à la dernière balle. Et alors que son corps lui fait de plus en plus de misères l'âge avançant, le Majorquin reste fidèle à lui-même. D'ailleurs, cette saison 2022 aussi brillante que marquée par les blessures en tous genres résume peut-être parfaitement ce champion hors norme. Et si un match devait symboliser son année, ce serait sans doute ce quart de finale de Wimbledon.

Quand il arrive au All England Club, pour la première fois de sa carrière, Nadal est en position de faire le Grand Chelem calendaire. Avant de défier Fritz, il en est même à 18 victoires de suite en Majeur, plus que jamais en course pour l'exploit d'une vie. Son break d'entrée d'un smash rageur semble parfaitement le lancer. Cette histoire pourrait bien ne pas faire un pli. Mais Fritz, qui avait déjà triomphé d'un Nadal certes blessé aux côtes en finale d'Indian Wells, se rebelle soudain. Mené 3-1, il enchaîne cinq jeux pour virer en tête.

La stupeur s'installe sur le Centre Court. Quelque chose cloche chez le Majorquin : à 3-3 dans le 2e set, il s'affaisse même, les mains sur les genoux, après une première balle expédiée dans le filet. Il souffre des abdominaux et prend un temps mort médical. Au moment de quitter brièvement le court, il jette même un coup d'œil inquiet à son clan : son père, sa sœur et son agent l'incitent alors à arrêter les frais.

Le Taureau de Manacor ira pourtant jusqu'au bout. Et pas en victime expiatoire. S'accrochant comme un beau diable, il profite d'une période de flottement chez Fritz pour égaliser à un set partout. Si l'Américain se reprend bien dans le 3e, le scénario se reproduit dans le quatrième. Jamais aussi près d'atteindre un dernier carré en Grand Chelem, Fritz se tend clairement à l'idée d'y parvenir.

Dans le duel psychologique qui s'installe, Nadal est le plus fort. Il breake à 3-3 dans l'ultime acte, avant de se faire rejoindre. Mais ce n'est que partie remise : après 4h21 d'effort et de souffrance, il envoie un dernier coup droit croisé pour s'adjuger le super tie-break 10 points à 4. Une victoire de légende, une de plus à son actif. Avant un forfait inévitable en demi-finale.

7. Holger Rune - Novak Djokovic

Tournoi : Masters 1000 Paris

Tour : Finale

Vainqueur : Holger Rune

Score : 3-6, 6-3, 7-5

La plus belle finale de Masters 1000 de l'année. En qualité pure et en intensité. Le tout sublimé par un choc générationnel entre celui qui reste, quoi qu'en disent les ordinateurs de l'ATP, la principale référence sur le circuit, et un des plus beaux fleurons de la jeune génération. C'est bien Holger Rune qui a su donner à ce duel final du Rolex Paris Masters sa dimension unique dans cette saison, en osant regarder Novak Djokovic droit dans les yeux.

Le Danois était-il impressionné ? Tendu ? Sans aucun doute dans la partie initiale de cette finale, mais il a su passer outre pour livrer une vraie bataille et, mieux, en sortir vainqueur. Seul Carlos Alcaraz, parmi les jeunes, avait su en faire de même jusqu'ici. Mais Rune a apporté une touche supplémentaire en accomplissant cette performance dans un match avec un titre en jeu dans un tournoi de premier plan.

Du talent et du cran : Comment Rune a fait plier Djokovic

L'automne 2022 restera donc comme celui de la brutale éclosion du protégé de Lars Christensen et Patrick Mouratoglou. Non qu'il n'ait dévoilé auparavant des signes de son potentiel, mais à Bercy, en alignant cinq victoires contre des membres du Top 10 avec en point d'exclamation final cette finale remportée face à Djokovic, Holger Rune a montré une facette rare, celle de son authentique caractère de champion. Ce ne fut sans doute jamais aussi vrai dans le tout dernier jeu de la rencontre.

Juste après avoir breaké à 5-5 dans le set décisif, le Scandinave et son illustre adversaire ont offert un bouquet final sous haute tension. Là, Rune a survécu à tout. Aux six balles de débreak obtenues par le Serbe, ou à sa double faute sur sa première balle de match. La seconde serait la bonne. Une des plus grosses sensations de la saison, à coup sûr, et peut-être la naissance d'un joueur spécial capable de tenir un rôle majeur sur le circuit ces prochaines années. Il est en tout cas tentant de le croire après cette semaine parisienne, et plus encore après une telle finale.

Un passing dans les pieds avant la délivrance : la balle de match qui a sacré Rune

6. Rafael Nadal - Alexander Zverev

Tournoi : Roland-Garros

Tour : Demi-finale

Vainqueur : Rafael Nadal

Score : 7-6, 6-6

Un match forcément difficile à classer puisqu'il s'est achevé avant la fin du... deuxième set. Même pas deux sets pour... plus de trois heures. Le genre de duels qui laisse un amer goût d'inachevé et, en même temps, un souvenir impérissable. Pour la nature des débats et leur intensité folle. Pour le scénario, unique. Pour sa dramaturgie. On ne voit pas tous les jours une demi-finale de Grand s'achever avec un joueur adressant ses adieux au public en larmes et sur des béquilles.

Ce jour-là, sous le toit fermé du Philippe-Chatrier et à la lumière des projecteurs, Alexander Zverev secoue Rafael Nadal comme rarement l'Espagnol l'a été dans sa carrière porte d'Auteuil. On se demande encore comment l'Allemand a pu laisser filer un premier set où il était clairement le meilleur des deux joueurs. Il avait breaké le premier puis, surtout, mené 6-2 dans le jeu décisif. La tremblote allemande et la grinta majorquine se sont ensuite alliées pour permettre au maître des lieux de s'en sortir, 10 points à 8, avec un public parisien acquis à sa cause.

"Et dire qu'avant sa grave blessure, c'était Zverev le patron sur le court face à Nadal..."

La suite ? Une deuxième manche invraisemblable avec huit breaks sur les neuf premiers jeux ! Quatre de chaque côté. Puis surgit le "drame". A 6-5, 40-30 sur le service de Nadal, Zverev part à la faute. Mais il y a bien plus grave pour lui : sa cheville droite s'est dérobée. Ceux qui étaient présents sur le Central ce vendredi 3 juin n'oublieront jamais le cri instantané de douleur de l'Allemand. En pleurs, il mettra longtemps à se relever mais ne reprendra pas le match. En réalité, on ne l'a plus revu sur un court depuis.

Tant de questions en suspens : Combien de temps aurait duré ce match s'il était allé au bout des cinq sets ? Nadal s'en serait-il sorti ? Le score était à son avantage mais... Zverev l'aurait-il terrassé pour s'offrir une occasion en or d'ouvrir son palmarès majuscule face à Casper Ruud ? La place de numéro un l'attendait à court terme. Sa présence aurait-elle pu changer le cours du second semestre. Mais ce jour-là, il n'y eut qu'une réponse : Zverev s'est blessé, Nadal a gagné. Cette demi-finale puis, deux jours plus tard, son 14e Roland-Garros.

Des larmes et un abandon : le cauchemar de Zverev contre Nadal

