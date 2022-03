Personnalité australienne de l'année 2022, Dylan Alcott a mis un terme à sa carrière professionnelle en janvier dernier. Encore en finale de l'Open d'Australie où il a dû s'incliner contre le Néerlandais Sam Schröder, l'Australien ne retient que du positif et notamment une myriade de messages des meilleurs joueurs de la planète. Il laisse surtout un héritage exceptionnel pour le tennis-fauteuil. Et c'est sans aucun doute sa plus grande fierté comme il l'explique dans ce nouvel épisode de Legends' Voice.

"Mon parcours lors de mon dernier Open d'Australie a été incroyable. C'était une belle célébration et tous les messages que j'ai reçus du monde entier étaient assez irréels. Avant ce dernier match, en finale, je ressentais à la fois de l'excitation et du stress. C'était une semaine déjà énorme : j'avais été nommé Australien de l'année et j'avais beaucoup voyagé aux quatre coins du pays pour ça. Je pense que ça a beaucoup joué lorsque je suis rentré sur le court. Mais je n'aurais changé ça pour rien au monde. C'était une si grande opportunité et une récompense que j'ai accepté avec beaucoup d'humilité et qui vient saluer tout le travail que j'ai fait pour la communauté des personnes handicapées. Évidemment, j'aurais aimé gagner cette finale… Mais avec du recul, ce n'est pas si grave.

Ce moment, après la balle de match, je me rappelle que j'avais la sensation d'être bourré ou rabougri. Je me sentais comme un vieil homme, prêt à prendre ma retraite ! Mon adversaire, Sam (Schröder), a si bien joué que je méritais définitivement de perdre. Avec lui, et un tas d'autres joueurs, je pense que l'avenir est clairement radieux pour le tennis-fauteuil.

J'ai reçu des tas de messages par la suite, beaucoup de posts et de messages privés de joueurs de tennis comme Viktoria Azarenka, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Nick Kyrgios, Ash Barty et Thanasi Kokkinakis. J'apprécie énormément leur soutien pour aider à normaliser le handisport, à le faire reconnaître aux yeux de tout le monde. C'était une fin si spéciale pour une carrière très spéciale et je suis très reconnaissant pour ce que nous avons accompli ensemble parce que ce n'est pas seulement à moi : c'est pour tous ceux qui se sont impliqués.

J'ai reçu un beau message d'Andy Murray lors de ma dernière conférence de presse. Il a regardé mon match avec ses filles et a dit qu'elles posaient beaucoup de questions sur le handicap parce qu'elles pouvaient nous voir jouer en fauteuil roulant. Il a dit que c'était l'une des premières fois qu'il parlait de handicap avec ses enfants et qu'il était ému de me l'avoir écrit avec ce mot qui m'a touché : "Merci beaucoup".

Honnêtement, je l'ai lu et j'ai commencé à pleurer parce que ça veut dire beaucoup pour moi et surtout de la légende qu'il est lui ! Je suis éternellement reconnaissant que nous soyons amis. Le fait que tant de joueurs de haut niveau se soucient réellement du tennis-fauteuil est énorme et si c'est assez bien pour eux, c'est assez bien pour tout le monde. Je me suis toujours senti très inclus et digne des Grands Chelems, en particulier à l'Open d'Australie. Ils ont accompli un travail de longue haleine pour mettre le tennis pour les invalides sur la carte et c'est plutôt gratifiant d'avoir été impliqué là-dedans.

Pour moi, c'est bien plus important que les trophées. C'est incroyable de savoir que des enfants et des jeunes avec des handicaps regardent pour la première fois quelqu'un comme eux à la télévision. C'est la raison pour laquelle je me lève le matin, et non pas spécialement pour gagner des médailles d'or ou des tournois du Grand Chelem. C'est pourquoi perdre ce match contre Sam était acceptable. Cela aurait été très bien de gagner, mais je survivrai parce que l'héritage que je laisse est l'une des plus grandes réussites de ma vie.

En fin de compte, quelle est la différence entre sept et huit titres à l'Open d'Australie ? Je regarde encore ma carrière avec du recul et je ne pourrais pas être plus fier de ce que j'ai accompli. Pouvoir jouer à la Rod Laver Arena chaque année et regarder la rangée du milieu où se trouvent tous les sièges pour personnes handicapées est un souvenir si marquant pour moi. Le simple fait de voir plein de personnes ayant des handicaps physiques, ou non physiques, cela me donne envie de pleurer rien qu'en y pensant. C'est pourquoi dans mon dernier discours, j'ai remercié tous ces gens d'être venus parce qu'ils sont ma raison d'être. Ils ont changé ma vie. Penser que j'ai eu, ne serait-ce qu'un petit impact sur la leur, c'est assez génial et c'est mieux que n'importe quel trophée.

Ce que nous avons accompli tous ensemble pour avoir une plus grande représentation des personnes handicapées, que ce soit sur nos écrans, sur nos terrains de sport et pas seulement en Australie, mais partout dans le monde… C'est tout simplement incroyable. Mes matches étaient en direct sur Eurosport et j'adore ça ! C'est tellement cool et je suis fier de ce que nous avons fait et ce n'est pas moi, c'est "nous". Je joue juste au tennis et j'ai de la chance de pouvoir en dire quelques mots ici et raconter une bonne histoire. Mais ceux qui diffusent, ceux qui regardent, j'ai envie de leur dire que nous avons fait tout ça ensemble et je serai toujours reconnaissant pour cela. Je veux juste continuer à voir le tennis-fauteuil aller de mieux en mieux, même si maintenant je suis un "retraité-perdant complètement rincé" (ce dont je suis très content !).

Si je devais donner un conseil à mon jeune moi, ou à d'autres enfants dans ma position, ce serait simplement d'être fier et heureux de qui vous êtes. Sortez et amusez-vous ! Je me détestais tellement moi-même et surtout mon handicap, principalement parce que j'étais différent. En fin de compte, nous sommes tous différents et nous craignons nos différences parce que nous voulons être comme tout le monde. Mais dès que j'ai accepté ma différence, le handicap pour ma part, ma vie a changé pour toujours et tout le monde autour de moi est devenu plus à l'aise avec ça aussi.

Mon message pour toute personne valide, c'est que lorsqu'elle est inclusive avec une personne handicapée, elle doit le faire de la manière la plus normale possible. Si vous enlevez le fait que je suis en fauteuil roulant, alors qui suis-je ? Je ne suis qu'une personne normale. Il n'y a pas de question mauvaise ou stupide, tant que vous créez un lien avec cette personne.

En fait, la pire chose que vous puissiez faire, c'est de ne pas poser de questions et d'exclure accidentellement une personne handicapée, que ce soit dans votre travail, dans l'éducation, dans le sport ou dans votre vie personnelle comme sortir ensemble, quoi que sais-je. La meilleure façon d'apprendre est à travers l'expérience vécue de quelqu'un, alors n'ayez pas peur de vous lancer avec un "eh, salut!" et de vous impliquer. Intégrer une personne handicapée dans tout ce que vous faites quand vous en avez l'occasion : c'est la seule façon de continuer à avancer.3

