Les dix meilleurs joueurs du monde retrouveront progressivement les courts en février

Mais où sont-ils passés ? Plus d'une semaine après la conclusion de l'Open d'Australie, les membres du top 10 sont tous absents des courts cette semaine. Si certains représentants de la Next Gen (Kachanov, Tsitsipas, Medvedev) sont bien engagés à Sofia, comme de nombreux Français à Montpellier (Pouille, Tsonga, Humbert, etc.), nulle trace des dix meilleurs joueurs de la planète. Ils ont tous choisi de s'accorder au moins quinze jours de repos et d'entraînement avant de s'y remettre. Mais pas de panique, ils seront bientôt de retour pour de belles empoignades.

Zverev avec Cilic et Nishikori à Rotterdam

Dès la semaine prochaine, Alexander Zverev, numéro 3 mondial, fera son retour à la compétition à Rotterdam pour tenter de rebondir après une sortie prématurée en huitièmes de finale du dernier Open d'Australie. Marin Cilic, redescendu à la 10e place après sa sortie au même stade en Australie, l'accompagnera aux Pays-Bas, de même que Kei Nishikori, 7e à l'ATP.

Alexander ZverevGetty Images

En tout, ils seront six parmi les dix meilleurs joueurs du monde à remettre le pied à l'étrier en même temps puisque Kevin Anderson, 5e, et John Isner, 9e, sont engagés du côté de New York. La même semaine, Dominic Thiem, 8e, effectuera aussi sa rentrée sur le continent américain, mais sur l'ocre de Buenos Aires en Argentine, en bon spécialiste de la terre battue.

Le retour attendu de Del Potro

L'Argentin a décidément un mental à toute épreuve. Après une saison 2018 remarquable, ponctuée par son premier Masters 1000 en carrière à Indian Wells et une finale à l'US Open, Juan Martin Del Potro a dû renoncer au Masters de fin d'année en raison d'une blessure à la rotule droite. Insuffisamment remis pour l'Open d'Australie, le 4e joueur mondial a mis les bouchées doubles à l'entraînement pour pouvoir reprendre la compétition à Delray Beach du 18 au 24 février. Ce sera son premier tournoi depuis le Masters 1000 de Shanghai en octobre dernier, soit plus de quatre mois.

Reprises simultanées pour Nadal et Federer

Pour leurs fans respectifs, il faudra encore patienter trois longues semaines. Rafael Nadal et Roger Federer n'ont plus vingt ans et ménagent leur monture pour prolonger leurs carrières respectives. Finaliste malheureux à Melbourne, le Majorquin devrait faire son retour du côté d'Acapulco au Mexique s'il est épargné par son physique. L'an passé, dans la foulée de son abandon en quarts de finale de l'Open d'Australie, il avait dû renoncer à disputer le tournoi ATP 500 au dernier moment.

Dans le même temps, Roger Federer retrouvera un tournoi qu'il connaît parfaitement pour y avoir triomphé à sept reprises. A Dubaï, le Suisse tentera de compenser la perte des 500 points de sa victoire à Rotterdam la saison dernière. Déjà redescendu à la 6e place mondiale après sa défaite en huitièmes de finale de l'Open d'Australie dont il était tenant du titre, il pourrait décrocher son 100e titre (tant attendu) en carrière aux Emirats Arabes Unis.

Djokovic reprendra… à Indian Wells

Remporter les trois derniers tournois du Grand Chelem à cheval sur 2018 (Wimbledon et l'US Open) et 2019 (Open d'Australie) a ses avantages, comme celui d'accumuler un certain nombre de points au classement ATP. Novak Djokovic, qui a retrouvé le sommet du classement ATP, en sait quelque chose. Nanti de 2635 longueurs d'avance sur son plus proche poursuivant Rafael Nadal, le Serbe peut se permettre une longue respiration en famille.

Après sa démonstration contre son rival espagnol en finale à Melbourne, Djokovic est donc le seul joueur du top 10 éloigné du circuit en février, mois au cours duquel il n'a aucun point à défendre. La saison dernière, il avait subi au même moment une intervention chirurgicale qui le tenait éloigné des courts. Le numéro 1 mondial aura donc tout le temps de se préparer pour le premier Masters 1000 de la saison à Indian Wells qui débutera le 7 mars prochain. Il aura alors l'occasion d'accentuer encore son avance au classement puisqu'il y avait été éliminé d'entrée en 2018.