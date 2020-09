Alors que les Rafael Nadal, Gaël Monfils, Stan Wawrinka et autres Fabio Fognini reprennent enfin leur saison à Rome, le "Maestro", lui, est toujours à l’arrêt. On le sait depuis des mois, Roger Federer a tiré un trait sur la saison 2020 après être passé à deux reprises sur le billard. Opéré du genou droit en février, le Suisse avait ainsi subi une deuxième arthroscopie quelques semaines plus tard à cause d’une gêne persistante. Depuis, il se fait discret, mais son coach historique Severin Lüthi a finalement pris la parole dans un journal suisse, le Neue Zürcher Zeitung , pour faire le point sur la situation.

Mais l’homme aux 20 titres du Grand Chelem a gardé le silence ces dernières semaines, n’intervenant sur Twitter que pour manifester son opposition à la création d’un nouveau syndicat des joueurs par Novak Djokovic et Vasek Pospisil (la PTPA lancée avant l’US Open, NDLR). Pas de photo de ses éventuels progrès sur les réseaux sociaux, ni de vidéo de lui raquette en main sur un court. Et ce pour une bonne raison : il n’a donc toujours pas repris le tennis.

Si tout se passe bien, Federer devrait être prêt pour le prochain Open d’Australie, après quasiment un an d'arrêt forcé. Mais il ne veut rien précipiter non plus. "Roger veut prendre son temps. Nous avons un programme, mais il n’est pas inflexible. Cela veut dire que s’il a besoin de plus de semaines, il les prendra. Retrouver une excellente condition physique, c’est la clé pour être à nouveau compétitif à haut niveau. Et c’est l’objectif", a précisé Lüthi.