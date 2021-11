La mobilisation se fait de plus en plus forte dans le monde du tennis et au-delà. Pour soutenir Peng Shuai, censurée par l'Etat chinois après avoir publié des accusations d'agression sexuelle à l'encontre de l'ancien vice-Premier ministre chinois Zhang Gaoli, de nombreuses voix se sont élevées sur les réseaux sociaux chez les joueuses et les joueurs dont Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert font partie. Et dans la foulée de leur qualification pour le dernier carré du Masters de Turin vendredi, les deux Français ont réaffirmé devant la presse leur engagement.

Soutenu par son partenaire, Mahut s'est dit déterminé à boycotter les tournois chinois à l'avenir si la sécurité de la joueuse de 35 ans n'était pas assurée sans le moindre doute, et la lumière faite sur ses allégations. "Personnellement, je ne jouerai pas si la situation reste la même. Mais nous devons être unis. J'espère que ce sera une décision collective car individuellement on ne peut pas faire grand chose", a-t-il affirmé, espérant que de nombre de ses collègues suivront le mouvement. Dans cette logique, il a fait l'élolge de la réaction de Steve Simon, président de la WTA, qui s'est dit prêt à retirer le circuit féminin de Chine si le statu quo persistait.

Persuadé que l'ATP sera prête à faire de même, l'Angevin n'a toutefois pas accordé des bons points à toutes les instances. Dans son collimateur, le Comité international olympique (CIO) et la Fédération internationale de tennis (ITF). "Le CIO n'a encore rien fait (...) C'est assez embarrassant qu'ils ne parlent pas, ils devraient dire quelque chose à quelques mois de jeux Olympiques (d'hiver, ndlr) en Chine. Le président de l'ITF Dave Haggerty n'a rien dit non plus, j'espère qu'il fera bientôt comme Steve Simon."

