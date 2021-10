Pour le commun des mortels, qui dit Majorque, dit Rafael Nadal. Le tennisman espagnol a évidemment fait beaucoup, par ses exploits et sa personnalité, pour populariser cette île située au large de Barcelone et de Valence. Originaire de Manacor, la 2e plus grande ville de l’île après la capitale Palma, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem a même fondé son académie de tennis sur sa terre de naissance.

Extrêmement réputée, la Nadal Academy attire des curieux du monde entier en même temps que les futurs cracks de demain. Le champion majorquin ne manque d’ailleurs jamais de faire la promotion de son île, vantant sa beauté et la douceur de vivre qui y règne. A juste titre ! Depuis les années 60, Majorque est devenu un lieu de destination extrêmement prisé, au point que 70 % de son produit intérieur brut est constitué par le tourisme.

Mais si beaucoup viennent à Majorque pour profiter de son soleil et de ses plages aux eaux cristallines, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y réfugient pour faire du sport. De par sa situation géographique, son climat et son relief, la plus grande des îles des Baléares est un véritable écrin pour tous les passionnés d’activités physiques en plein air. De janvier à décembre, il y a forcément un sport qui vous conviendra à Majorque…

Un rêve pour les cyclistes

Si vous venez un jour à Majorque, vous serez surpris par le nombre de cyclistes qui parcourent les routes. Sur cette île, le vélo est roi. On pédale par plaisir, par effort aussi. Outre les conditions climatiques qui se prêtent au mieux à ce sport, les reliefs parfois escarpés de Majorque sont le terrain de jeu idéal pour les passionnés. Et c’est donc en toute logique que de nombreuses compétitions s’y déroulent chaque année.

L’une des plus fameuses est sans doute la semaine internationale. Le soleil, des ascensions, des routes parfaitement aménagées et un public toujours nombreux pour encourager le peloton… Tout est réuni pour faire de cette course un rendez-vous incontournable. Cette année, le départ sera donné le 17 octobre 2021, et le 10 octobre en 2022.

Autre course à ne pas manquer, la célèbre Mallorca 312. Trois distances sont au choix au moment de l’inscription : 312 kilomètres, 225 Km ou 167. Il y en a donc pour tous les goûts et tous les niveaux, mais le plaisir, celui de voir le lever et le coucher du soleil durant les 3, 4 ou 5 jours de course, reste le même ! Départ de la prochaine édition, le 24 octobre prochain et session supplémentaire le 30 avril 2022.

D’autres courses sont évidemment au programme de l’île. Parmi eux, le Trofeu ciclista Pla de Mallorca, qui se déroule aussi sur plusieurs jours de course (départ le 19 mai 2022) ou encore le Gran Fondo Palma qui, lui, aura lieu le 21 octobre 2021.

Terre de cyclisme sur toute par excellence, Majorque possède également des infrastructures haut de gamme qui lui permettront d’accueillir, dès le 6 novembre 2021, un manche de la toute nouvelle UCI Track Champions League, à savoir l’élite mondiale du cyclisme sur piste ! Sur un ovale flambant neuf, tout le gratin de la vitesse défilera donc sur le vélodrome de Palma.

Entre terre et mer, un cadre idyllique pour le triathlon

Si le cadre majorquin est idéal pour le vélo, il l’est tout autant pour le triathlon. Au-delà de routes parfaites pour le cyclisme et la course à pied, l’île offre bien sûr une qualité d’eau incomparable pour débuter l’épreuve de nage ! En 2021-2022, Majorque sera ainsi le théâtre de pas moins de 5 triathlons. Dans l’ordre chronologique, le Mallorca triathlon a ouvert le bal le 25 septembre dernier et précède le Challenge Paguera Mallorca, le 16 octobre 2021.

Toujours en fin d’année, le Powerman Mallorca se déroulera quant à lui le 23 octobre 2021 tout en présentant la particularité d’être un duathlon (course à pieds, cyclisme et de nouveau course à pied). Enfin, pour ceux à qui l’eau et la natation manquent trop, il y aura, le 11 avril, le triathlon international de Portolocom dont le départ sera donné dans les célèbres eaux bleues du Portolocom Yacht Club. Crise sur le gâteau, la saison de triathlon se terminera avec le redoutable Zafiro Iron Man (3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42,195 km de course), le 16 octobre 2022. Ce qui laisse encore un peu de temps pour s’entraîner…

Le running sous toutes ses formes

Les puristes de la course trouveront également chaussure à leur pied à Majorque ! Dénivelé, variété des terrains et des tracés, paysages grandioses… Là encore tout est réuni pour faire de l’île un paradis sportif. Bien sûr, Majorque se devait d’organiser un marathon annuel, standing oblige. Cette année, celui-ci aura lieu le 10 octobre 2021.

Mais la course reine ne doit pas occulter toutes les autres épreuves de course à pied qui fleurissent sur l’île. Parmi elles, le Mallorca Sky Running (le 23 octobre 2021), qui se déroule sur les crêtes montagneuses du nord, est certainement l’une des plus spectaculaires. Le lendemain, le Spartan Mallorca ravira les amateurs de sensations fortes : cette course de 5 kilomètres avec 20 obstacles au programme est une discipline qui mêle sprint et parcours du combattant ! Pour ceux qui auraient raté cette édition automnale, séance de rattrapage le 12 mars 2022.

Dans un tout autre genre, où l’endurance prime sur la vitesse, le Galatzo Trail Mallorca (le 21 novembre), emmènera les concurrents sur les profils escarpés de l’île pour un trail des plus réputés. Enfin, au printemps, plus précisément le 24 avril, on reprend la course en douceur avec le semi-marathon de Magaluf à Calvia.

Golf et tennis, deux sports rois à Majorque

Que la petite balle soit blanche ou jaune, les amateurs de golf et de tennis seront comblés. De par son cadre enchanteur, l’île offre des parcours de golf extrêmement prisés et reconnus en même temps qu’elle propose deux compétitions majeures : le Mallorca Golf Open (du 21 au 24 octobre 2021) et le Rolex Challenge Tour Grand Final (du 4 au 7 novembre 2021). Ces deux tournois sont inscrits au prestigieux European Tour.

Enfin, sur l’île de Rafael Nadal, le tennis a forcément une place à part. C’est le cas avec le Mallorca Championships ATP 250 qui se déroulera en juin 2022. C’est l’oncle, et ancien entraîneur de l’Espagnol, Toni Nadal, qui en est le directeur. Contre toute attente, quand on connaît l’attachement de Rafael à la terre battue, ce tournoi se déroule… sur herbe ! En 2021, c’est l’actuel numéro 2 mondial, le Russe Daniil Medvedev, qui s’était imposé en finale.

La mer à l’honneur

Il serait inconcevable d’évoquer le sport à Majorque sans parler de la Méditerranée. Ici, la mer est partout, elle fait partie intégrante de la vie ilienne. C’est donc tout naturellement que ses eaux turquoises se retrouvent au centre de compétitions telles que l’Open Water Swim, du 28 mai au 6 juin, qui est une course de natation en pleine mer.

Cependant, la Méditerranée ne s’offre pas qu’aux gros bras de la nage. Les plans d’eau sont en effet suffisamment variés et nombreux pour faire le bonheur de tous les amateurs de voile. Les véliplanchistes pourront ainsi s’affronter lors du Trofeo Sar Princesa Sofia (du 1er au 3 octobre) alors que les fans de voile régateront au mois d’août lors de la Copa del Rey de Vela.

