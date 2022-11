C'est une fin d'année 2022 à oublier pour Mardy Fish. Eliminé dès les quarts de finale avec son équipe en Coupe Davis à Malaga, le capitaine américain ainsi que l'entraîneur de la formation US Bob Bryan ont été mis à l'amende. L'International Tennis Integrity Agency, organisme indépendant mis en place par les instances dirigeantes du jeu pour le protéger, a sanctionné les deux hommes pour avoir promu des paris sportifs. Les deux hommes ont ainsi écopé de 10 000 dollars d'amende chacun (soit 9650 euros environ) et d'une suspension avec sursis de quatre mois de leurs fonctions à compter du 11 novembre (sanction effective seulement en cas de nouvelle infraction).

Fish et Bryan ont été épinglés pour avoir promu sur les réseaux sociaux un opérateur de jeu en ligne. Or en tant que membres de l'équipe des Etats-Unis de Coupe Davis, ils sont considérés comme des "personnes couvertes" et donc soumises au programme anti-corruption de l'ITIA qui interdit la promotion des paris sur le tennis.

Les anciens joueurs américains ont pleinement collaboré avec l'enquête de l'agence indépendante et ont supprimé les messages qu'ils avaient publiés les réseaux sociaux. Ils se sont également engagés à participer à des opérations de sensibilisation qui mettent en valeur l'importance de l'intégrité du tennis.

