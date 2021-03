Pour Mari Osaka, le tennis professionnel, c'est déjà fini. La soeur aînée de la n°2 mondiale a annoncé jeudi prendre sa retraite à l'âge de 24 ans, expliquant avoir fait "un voyage" qu'elle n'avait "pas apprécié". La Japonaise était classée 340e mondiale à la WTA, et son meilleur classement a été atteint en 2018 avec une 280e place. Mari Osaka a participé pour la dernière fois à un tournoi en simple en janvier, au tournoi de Rome (Géorgie, Etats-Unis).

Elle s'était associée en double à sa soeur Naomi, plus jeune de 18 mois, lors du Toray Pan Pacific Open 2017 à Tokyo. "Je me retire de la pratique du tennis. Je suis reconnaissante pour tous les souvenirs et le soutien que j'ai acquis et reçu au fil des ans grâce à ce sport. Je passe à autre chose maintenant, donc vous pouvez vous attendre à de nouveaux projets amusants à venir dans le futur", a conclu Mari Osaka sur Instagram.

