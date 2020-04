Les meilleurs joueuses et joueurs du monde croiseront finalement bien le fer dans la Caja Magica de Madrid. Non, la pandémie de coronavirus ne s'est pas miraculeusement volatilisée et le vrai Masters 1000 espagnol, prévu originellement du 3 au 10 mai prochains, n'aura pas lieu (du moins à ces dates). Mais les organisateurs espagnols ont eu l'idée originale de les faire s'affronter quand même, chacun chez soi, dans un jeu vidéo, en l'occurence Tennis World Tour. Ils ont ainsi annoncé lundi que du 27 au 30 avril prochains, 16 joueurs et 16 joueuses bien connus des circuits ATP et WTA, disputeront le Mutua Madrid Open Virtual Pro.

Les épreuves, féminine comme masculine, se joueront sur le format suivant : il y aura quatre poules de quatre joueurs (ou joueuses) et les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale. A partir de là, comme pour un tournoi classique, ce seront des matches à élimination directe. A chaque tableau, le Masters 1000 de Madrid affectera une somme, 150 000 euros, que les gagnants pourront utiliser pour soutenir leur collègues tennismen ou tenniswomen les plus affectés économiquement par l'arrêt des circuits à cause du coronavirus. D'autre part, 50 000 euros supplémentaires seront affectés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 et son impact social.

La liste des joueurs bientôt connue

"Nous avons organisé un tournoi pour les joueuses et joueurs professionnels qui est aussi proche que possible de notre véritable événement sans qu'ils aient besoin de sortir de chez eux. Notre objectif n'est pas seulement de divertir, mais aussi d'aider dans la mesure du possible à traverser cette période qui est difficile pour tout le monde", s'est félicité Feliciano Lopez, directeur du Masters 1000 de Madrid et joueur encore en activité. L'initiative a été très bien accueillie par l'ATP et la WTA qui voient dans cet événement l'occasion de préserver en partie le lien entre les fans et leurs joueurs préférés.

Cette compétition inédite sera commentée et des interviews des gagnants seront réalisées après chaque match, comme dans un tournoi classique. Il sera possible de la suivre à la télévision comme en ligne et via les réseaux sociaux. Reste à savoir désormais qui seront les "stars" qui se prêteront au jeu. Le "Big 3" sera-t-il au rendez-vous par exemple ? Il ne serait pas étonnant que Rafael Nadal, local de l'étape, y participe. Lucas Pouille a aussi salué le projet sur Twitter. Réponse dans les prochains jours.