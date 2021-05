Le mois de mai de gala se poursuit sur les antennes d'Eurosport. Du 9 au 16 mai prochain 2021, le Masters 1000 de Rome 2021 sera à vivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1, Eurosport.fr et sur l’application Eurosport en compagnie des experts d’Eurosport, Jean-Paul Loth, Arnaud Di Pasquale et Arnaud Clément. Bertrand Milliard, Géraldine Weber, Frédéric Verdier et Olivier Canton vous accompagneront également au cours de la semaine romaine.

Quels sont les favoris engagés ?

Pour cette dernière ligne droite avant Roland-Garros, la 78e édition des Internationaux d'Italie devrait également accueillir du beau monde. Sacré à neuf reprises au Foro Italico, Rafael Nadal sera revanchard après sa défaite en demi-finales lors de la dernière édition. Tenant du titre, le numéro un mondial Novak Djokovic, absent à Madrid, devrait faire son retour et tentera de se rassurer après un début de saison sur terre battue décevant.

De retour à Madrid, Dominic Thiem voudra poursuivre sa remise en route sur sa surface de prédilection dans l'antre romaine. Brillant sur terre depuis le début de saison, le Grec Stefanos Tsitsipas sera l'un des principaux outsiders à la victoire finale. Parmi les autres favoris présents à Rome, les Italiens Fabio Fognini, Matteo Berrettini et l'étoile montante transalpine Jannik Sinner auront une belle carte à jouer, tout comme les Russes Aslan Karatsev, Daniil Medvedev et Andrey Rublev, Alexander Zverev ou encore Diego Schwartzman, bourreau de Rafael Nadal en 2020 et finaliste face à Novak Djokovic.

Quels Français sur les courts à Rome ?

Côté tricolore, l'information principale est le grand retour de Gaël Monfils, blessé depuis plusieurs semaines et qui effectuera sa reprise en Italie. Le Parisien devrait être accompagné du même contingent tricolore que celui présent à Madrid. Jérémy Chardy (également associé à Fabrice Martin en double), Adrian Mannarino et Ugo Humbert sont attendus. Absent à Madrid à cause d'une blessure à l'adducteur gauche, Richard Gasquet est incertain. Corentin Moutet et Pierre-Hugues Herbert devraient disputer les qualifications, l'Alsacien s'alignant aussi fort probablement en double avec Nicolas Mahut. Associé au Finlandais Henri Kontinen, Edouard Roger-Vasselin sera également présent.

Le programme de l'ATP Masters 1000 de Rome, à suivre en exclusivité sur Eurosport :

1er tour : 9, 10 et 11 mai

2e tour : 11 et 12 mai

8e de finale : 13 mai

Quarts de finale : 14 mai

Demi-finales : 15 mai

Finales : 16 mai

