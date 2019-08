Gasquet – Murray d'entrée, Djokovic avec Federer : le tirage de Cincinnati est gratiné

La tournée américaine passe la vitesse supérieure. Après une semaine à Montréal pour la Coupe Rogers sans plusieurs des cadors du circuit, Cincinnati s'impose comme une répétition générale avant l'heure de l'US Open. Le tournoi dans l'Ohio débutera lundi et s'est offert un programme trois étoiles dès les premiers tours. Le retour en simple d'Andy Murray, qui s'est vu offrir une invitation, y contribue fortement. Le tirage au sort effectué vendredi aussi.

Pour son retour quasi inespéré en simple, Murray affrontera Richard Gasquet au premier tour. Pas simple ni pour l'un, ni pour l'autre, alors que la forme du Britannique reste une inconnue et que le Biterrois s'est rassuré sur dur cette semaine avec un beau parcours lors de la Coupe Rogers. Au Canada, Gasquet s'est offert Kei Nishikori avant de tomber au terme d'un match de haut niveau contre Roberto Bautista Agut en huitièmes de finale. Le vainqueur de ce match aura le droit à un deuxième test un peu plus salé encore face à Dominic Thiem, 4e joueur mondial.

L'inconnue Nadal

Dans le reste du bas du tableau, Thiem, Murray et les autres ont été placés avec Rafael Nadal comme principale tête de série. Le deuxième joueur mondial doit toutefois encore confirmer sa présence au tournoi, lui qui avait déclaré forfait la saison passée après l'avoir emporté à Montréal et qui n'a pas souhaité lever le doute après son quart de finale au Québec vendredi. Novak Djokovic et Roger Federer ont, eux, été placés dans le haut du tableau et pourraient s'offrir une demi-finale de prestige. Il faudra pour cela à Federer se tirer des griffes de Stefanos Tsitsipas en quart de finale, alors que les deux hommes ont remporté chacun une de leurs confrontations sur dur cette saison.

Le premier tour va également offrir plusieurs chocs alléchants à l'image de Dimitrov – Wawrinka, revanche du 1er tour de Montréal, Fognini – Shapovalov ou encore Hurkacz – Bautista Agut. Les Français ont hérité dans l'ensemble d'un tirage clément Gaël Monfils devra se méfier de Frances Tiafoe, et Benoît Paire de Fernando Verdasco. En difficulté cette saison lors des premiers tours, Lucas Pouille a hérité d'un qualifié. Pierre-Hugues Herbert sera face au local Sam Querrey, Adrian Mannarino jouera contre Cristian Garin.