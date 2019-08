Un petit tour et puis s’en vont. Marin Cilic et Félix Auger-Aliassime n’ont pas fait long feu dans l’Ohio. Le Croate et le Canadien se sont respectivement inclinés face au Moldave Radu Albot (6-4, 7-6) et au Serbe Miomir Kecmanovic (6-3, 6-3) dès le 1er tour du Masters 1000 de Cincinnati, lundi. Au 2e tour, Albot affrontera soit Laslo Djere, soit Diego Schwartzman, tandis que Kecmanovic a rendez-vous avec Alexander Zverev.

Vidéo - Les temps forts de la défaite de Cilic contre Albot 03:38

Apparu en progrès à Washington et Montréal, Cilic a encore été trahi par son manque de confiance du moment, ne parvenant pas à convertir ses quatre balles d’égalisation à une manche partout : les deux premières sur le service adverse à 6-5 en sa faveur et les deux suivantes dans le tie-break. Le bras du Croate a tremblé dans les moments importants. A l’approche de l’US Open, seul tournoi du Grand Chelem à son palmarès, il est en plein doute.

Auger-Aliassime est apparu sans énergie face à un adversaire à peine plus vieux que lui. Toujours en difficulté au service (46 % de premières balles et 10 doubles fautes), le Canadien a été balayé en un tout petit peu plus d’une heure. Après les émotions vécues devant son public la semaine dernière, il aura du temps pour préparer le dernier Majeur de l’année.