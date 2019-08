Comme on se retrouve. Pour la troisième fois de l'année, Grigor Dimitrov et Stan Wawrinka s'affrontaient ce mardi. Et comme à Montréal la semaine passée, c'est le Suisse qui est sorti vainqueur d'un énorme duel (5-7, 6-4, 7-6 [4]). Après avoir remporté la première manche, le Bulgare n'a pas fait long feu dans la deuxième, où il a rapidement cédé son service.

Mené 5-1 dans la dernier set, Dimitrov s'est alors révolté pour recoller au score en alignant quatre jeux. Tout ça pour se faire breaker une nouvelle fois à 5-5. Mais Wawrinka, tel Jean-Claude Dusse dans "Les Bronzés", n'arrivait visiblement pas à conclure. Heureusement pour lui, il y parviendra dans le tie-break (7-4) pour empocher sa qualification au tour suivant, où il affrontera Andrey Rublev.