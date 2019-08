Richard Gasquet confirme sa très bonne forme du moment. Le 56e joueur mondial s'est imposé en deux sets (7-6 6-3) et 1h47 de jeu face à Diego Schwartzman ce jeudi, en huitièmes de finale du Masters de Cincinnati. Le Biterrois a dû défendre deux balles de set dans le jeu décisif du premier acte avant d'arracher la manche. Gasquet se qualifie ainsi pour un deuxième quart de finale en carrière dans l'Ohio. Il y affrontera le vainqueur du match entre la révélation serbe de 19 ans, Miomir Kecmanovic et le 11e joueur mondial, Roberto Bautista Agut pour une éventuelle revanche de Montréal.

Richard Gasquet ne s'était jamais incliné face à Diego Schwartzman en deux confrontations. Fort de cet avantage psychologique, le Français est très bien rentré dans son match et a pris le service adverse dès le premier jeu de la partie sur sa deuxième occasion. Le combat s'est ensuite engagé du fond du court ce qui a permis à l'Argentin de se régler progressivement. "El Peque" en a alors mis plus dans ses frappes, a pris la balle plus tôt, tandis que Richard Gasquet décrochait derrière sa ligne.

Alors que c'était de plus en plus prévisible, Schwartzman a débreaké sur le sixième jeu. Mais, le 56e joueur mondial est resté fidèle à sa stratégie en jouant très bombé sur le revers adverse et a finalement réussi à pousser le petit argentin au tie-break. Et c'est finalement le mieux classé des deux qui a craqué dans le money-time. Gasquet a parfaitement défendu deux balles de break pour arracher la première manche sur sa première occasion.

11 aces, 34 coups gagnants, Gasquet a régalé

Frustré, usé par le lift sur son revers tout au long d'un premier set de plus d'une heure, Diego Schwartzman a subi le contre-coup d'entrée de deuxième acte en concédant son engagement. Avec le premier set et le break en poche, le Biterrois s'est encore plus libéré. Dominateur, il a fait la course en tête et n'a eu aucune balle de break à défendre avant de servir pour le match.

A 5-3, "Ritchie" a alors offert une opportunité de revenir à l'Argentin en commettant une double faute. Mais, il a alors claqué son onzième ace du match pour revenir au score. Impérial au service avec 75 % de points gagnés derrière sa première balle, Gasquet n'a pas tremblé en concluant sur sa première balle de match grâce à un 34e coup gagnant.

Après son huitièmes de finale la semaine dernière à Montréal, Richard Gasquet montre qu'il est bien de retour au plus haut niveau. Il vit probablement sa meilleure semaine depuis son opération et son retour de blessure au mois de mai et a un bon coup à jouer dans une partie de tableau dégarnie de têtes de série.